De Natalia Oreiro y Valeria Mazza a Nicole Neumann: las famosas que marcan tendencia con el regreso del animal print

El universo de la moda experimentó un auténtico terremoto estético con el retorno triunfal del animal print a las calles y los escenarios. Este patrón salvaje copó las colecciones actuales, posicionándose como el absoluto protagonista de la temporada y desatando una verdadera fiebre estilística entre las personalidades más influyentes. Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Nicole Neumann lideraron este movimiento con apuestas arriesgadas que redefinieron el concepto de la elegancia moderna. A esta ola de estampados felinos y texturas se sumó el furor desatado por la serie de Moria Casán (Netflix), consolidando una estética audaz.

Valeria Mazza con un vestido animal print en tonalidades rosadas

El rugido de Moria Casán y la fiebre del leopardo

El estampado de leopardo recuperó su trono indiscutido en la industria textil, coincidiendo de manera perfecta con el furor mediático en torno a la figura de Moria Casán. La diva argentina adoptó este print como su estandarte personal, luciendo conjuntos enteros de textura plush con capucha y riñonera incorporada que reflejaron su impronta inconfundible.

"La One", referente del leopardo

Esta corriente estética rescató el espíritu más transgresor de las décadas pasadas, transformando el leopardo en un símbolo de actitud y empoderamiento absoluto. Lejos de quedar relegado a los accesorios discretos, el diseño cubrió siluetas completas, demostrando que la extravagancia constituyó la clave principal de esta temporada.

Los looks estelares: Valeria Mazza, Natalia Oreiro y Nicole Neumann en acción

Valeria Mazza deslumbró con un sofisticado vestido strapless de alta costura con estampa de leopardo en tonos rosados y blancos, combinado con sandalias negras de taco alto y joyería minimalista. La supermodelo demostró una versatilidad única al fusionar la audacia del patrón con una silueta sumamente refinada y etérea.

Natalia Oreiro con media de encaje y botas leopardo

Por su parte, Natalia Oreiro apostó por una propuesta vibrante al portar una imponente gabardina roja de eco-cuero que dejó al descubierto unas botas altas con estampado animal print y medias de encaje negro. La artista completó una performance inolvidable donde el dramatismo visual potenció su magnética presencia artística.

En tanto, Nicole Neumann eligió un enfoque más urbano y rupturista al combinar un enterito total denim de campera y pantalón holgado con unas botas altas de cuero con estampado de leopardo y un cinto con tachas. La modelo equilibró la pesadez del denim con la fuerza visual del calzado felino, logrando un balance perfecto.

Nicole Neumann combinó denim con leopardo

Otras adeptas: Natalie Pérez y Sofía Gonet

La tendencia también encontró seguidoras devotas en otras jóvenes referentes del entretenimiento y las plataformas digitales. Natalie Pérez se sumó a la movida con una apuesta escénica de alto impacto visual. Lució un tapado largo de estampado animal print con solapas marcadas y detalles de piel sintética negra en los puños, el cual combinó de manera audaz con un corset oscuro y pantalones rojos vibrantes mientras tocaba la guitarra.

A su vez, Sofía Gonet apostó por un estilismo total look ajustado con un vestido de leopardo de cuello alto que esculpió su silueta con precisión milimétrica. La influencer completó su apuesta con el cabello recogido con efecto húmedo y labios oscuros, reafirmando que este tipo de diseño dominó por completo el mundo digital.

Natalie Pérez y Sofía Gonet también se sumaron al animal print

Claves de estilo y el regreso triunfal

Dominar el arte del animal print requirió de equilibrio visual y mucha seguridad personal durante esta temporada invernal. Las referentes locales demostraron que el secreto radicó en alternar piezas protagonistas con prendas neutras o, en su defecto, apostar por el mix and match más osado sin temor a la exageración. El calzado y los tapados constituyeron las vías de entrada más populares para aquellas que prefirieron una dosis sutil de esta corriente estética. Sin embargo, los monos completos y los vestidos de gala ganaron terreno entre las más audaces del medio artístico.

De este modo, Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Nicole Neumann cerraron el círculo de una tendencia que demostró que el estilo salvaje nunca pasó de moda, sino que simplemente esperó el momento oportuno para resugir con más fuerza que nunca.