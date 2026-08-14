Rodeados de música y cerca de sus abuelos, así crecen los hijos de Natalia Pastorutti, Pascual y Salvador

Natalia Pastorutti, junto a sus hijos Pascual y Salvador, transita una vida marcada por la música y la familia, donde los pequeños crecen en un entorno que combina tradición y creatividad. La cantante comparte con ellos momentos cotidianos que reflejan la importancia de mantener las raíces y al mismo tiempo incentivar nuevas pasiones, en un espacio que se nutre de la cercanía con sus abuelos y del ambiente artístico que caracteriza a la familia.

Así son Pascual y Salvador, los hijos de Natalia Pastorutti: cerca de sus abuelos y rodeados de música

Natalia Pastorutti, madre de Pascual y Salvador, vive una etapa en la que la crianza y la música se entrelazan de manera natural. Sus hijos disfrutan de un entorno familiar que les permite explorar intereses propios, mientras permanecen cerca de sus abuelos y rodeados de un clima cultural que los acompaña en su crecimiento. La artista encuentra en ellos una fuente de inspiración que se suma a su recorrido personal y profesional, con vivencias que reflejan cómo la vida cotidiana se convierte en parte de la identidad de la familia.

Natalia Pastorutti, Pascual y Salvador

En 2023, la cantante estuvo en La Peña del Morfi (Telefe), donde compartió escenario con su música y habló sobre distintos aspectos de su vida. En esa ocasión, además de referirse a su carrera, la hermana de Soledad Pastorutti se detuvo en su familia y en la crianza de sus hijos. La artista recordó cómo sus primeros pasos en la música estuvieron ligados a su hermana. Agradecida por esa oportunidad, destacó que cada viaje le permitió conocer nuevas culturas y formas de vida, siempre con la música como puente.

En ese contexto, Natalia Pastorutti se refirió a la compañía de sus hijos en los shows, describiéndolos como inquietos y llenos de energía. Según contó, Pascual y Salvador disfrutan de la música y que suelen bailar y cantar en casa, aunque sus gustos ya se inclinan hacia estilos diferentes a los que ella interpreta. Para la cantante, lo importante es que los niños tengan contacto con el arte y los instrumentos, algo que considera fundamental para su desarrollo.

Natalia Pastorutti, Pascual y Salvador

En el caso del mayor, que ya tiene 9 años, su inclinación artística se manifestó desde pequeño. Durante el programa explicó que le gusta dibujar y que comenzó a tocar el piano, mostrando interés por distintas formas de expresión. Aunque también participa en actividades deportivas como el fútbol, su madre señaló que para ella lo más importante es que ambos puedan explorar sus pasiones y encontrar aquello que los motive.

El presente de Pascual y Salvador, los hijos de Natalia Pastorutti: Infancia entre el arte y la familia en Arequito

La vida de Pascual y Salvador transcurre en un entorno marcado por la música y la cercanía de sus abuelos. Natalia y su hermana Soledad Pastorutti viven junto a sus familias en el predio que sus padres, Griselda y Omar, adquirieron en las afueras de Arequito. Ese espacio se convirtió en un lugar de encuentro donde los niños crecen rodeados de afecto y tradiciones, compartiendo juegos y aprendizajes en un ambiente que combina naturaleza y cultura. Allí, la rutina diaria se integra con la presencia constante de la música como parte de la identidad.

Natalia Pastorutti, Andrés Manini, Pascual y Salvador

La maternidad llevó a la artista a hacer una pausa en su carrera. En 2013 se casó con Andrés Manini y tres años después nació Pascual, lo que la llevó a dedicarse de lleno a su familia durante un tiempo. En 2019 llegó Salvador, y nuevamente priorizó la crianza antes de retomar su actividad artística. Durante esos años, la vida cotidiana se centró en acompañar el crecimiento de sus hijos, con actividades que fortalecieron la unión y marcaron una etapa de dedicación plena.

Fue recién en 2022 que Natalia Pastorutti decidió regresar a los escenarios con un nuevo impulso y con el deseo de consolidarse como solista. Explicó que durante mucho tiempo no se sintió preparada para dar ese paso, pero que ahora cuenta con la seguridad necesaria para hacerlo. Aun así, aclaró que disfruta acompañar a su hermana en los proyectos compartidos, porque ese lugar también le resulta valioso. Su regreso significó una nueva etapa en la que combina la música con la vida familiar, integrando ambas facetas de manera equilibrada.

Natalia Pastorutti, Pascual y Salvador

Natalia Pastorutti, junto a Pascual y Salvador, vive una etapa en la que la música y la familia se integran como parte de la vida cotidiana. Sus hijos crecen en un entorno donde las tradiciones de Arequito y la cercanía de sus abuelos se combinan con la creatividad y el arte, generando un espacio que favorece la exploración de intereses propios. La cantante acompaña ese proceso desde un lugar que refleja la importancia de sostener las raíces familiares mientras continúa desarrollando su camino artístico.

VDV