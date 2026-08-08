Los negocios menos conocidos de Jorge Messi: del programa de TV que impulsó y un bar a las inversiones en el agro

Jorge Messi, que falleció esta madrugada a los 68 años, fue durante décadas una de las personas más importantes en la vida de Lionel Messi. Además de acompañarlo desde sus primeros pasos en el fútbol y convertirse en su representante, el rosarino desarrolló junto a su familia distintos proyectos empresariales que trascendieron la carrera deportiva de su hijo.

Algunos de ellos tuvieron una fuerte presencia en Rosario, mientras que otros estuvieron vinculados con inversiones inmobiliarias y productivas. Entre los emprendimientos menos conocidos aparece incluso que impulsó un programa de televisión creado especialmente alrededor de la figura del capitán argentino: Mundo Leo.

Lionel Messi y su papá, Jorge Messi

Mundo Leo, el programa de televisión dedicado a Messi

La historia de Mundo Leo comenzó con una idea mucho más pequeña de la que finalmente terminó siendo. En un principio, el proyecto había sido pensado como un noticiero dedicado exclusivamente a Lionel Messi que se emitiría los domingos por la noche.

Sin embargo, la producción decidió apostar por un formato más amplio: un programa de entrevistas que pudiera seguir al futbolista y contar distintos aspectos de su carrera y de su vida. Así lo recordó Federico Russo, uno de los productores del ciclo, en una entrevista con El Gráfico.

Federico Russo y Lionel Messi en Mundo Leo TV

Además, en las últimas horas, tras conocer la triste noticia, el periodista reconoció que Jorge tuvo un rol fundamental en el proyecto ya que le permitió acceder a testimonios y situaciones vinculadas con el futbolista que difícilmente hubieran sido posibles para una producción convencional.

Mundo Leo se convirtió así en un contenido dedicado íntegramente al rosarino y recorrió distintos lugares del mundo para reunir historias, curiosidades y entrevistas. Por el ciclo pasaron figuras como Diego Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Deco, Sergio Agüero, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Gerardo Martino, entre muchas otras personalidades del fútbol.

Hace más de una década, Jorge Messi dio el visto bueno para la creación de un programa exclusivo de Leo

El programa también consiguió entrevistar al propio Messi en distintas oportunidades. La primera fue en Guatemala, en abril de 2013, cuando el futbolista se acercó personalmente al equipo y le propuso hacer la entrevista. En ese encuentro hablaron de fútbol, de su familia y de aspectos más íntimos de su vida.

Con el tiempo, Mundo Leo trascendió la televisión y continuó como una plataforma de contenidos vinculados con la vida y la carrera del futbolista. En junio de 2026, por ejemplo, el programa participó junto a la Municipalidad de Rosario de un homenaje por el cumpleaños número 39 de Messi, que reunió a más de 5.000 chicos frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Bar VIP, el negocio gastronómico de la familia Messi

Otro de los proyectos vinculados a Jorge Messi fue Bar VIP, un tradicional local gastronómico ubicado en Rosario. El negocio fue adquirido en 2010 y demandó una importante inversión para su remodelación y puesta a punto. Con el tiempo, se convirtió en uno de los emprendimientos comerciales asociados a la familia Messi en la ciudad.

Tras conocerse la muerte de Jorge, el bar tuvo un gesto de despedida hacia quien era considerado su jefe. A través de sus redes sociales publicó un mensaje sobre fondo negro: “Abrazo gigante, jefe”, acompañado por la fecha del fallecimiento y el anuncio de que el establecimiento permanecería cerrado durante esa jornada.

Vip Rosario, el bar de la familia Messi

El local funciona como bar cervecero y cuenta con capacidad para más de 350 personas. Su propuesta gastronómica incluye distintos platos y una carta de tragos, además de detalles vinculados con Lionel Messi. El negocio se convirtió así en una de las inversiones más visibles de la familia en Rosario y en otro de los proyectos que tuvieron a Jorge como protagonista detrás de escena.

Las inversiones de Jorge Messi junto a su hijo

La actividad empresarial de Jorge también estuvo relacionada con las inversiones que realizó junto a Lionel en Argentina. Ya en 2013, un informe publicado por Perfil detallaba que padre e hijo habían apostado por distintos negocios en Rosario, principalmente vinculados con el sector inmobiliario y la gastronomía.

Entre esos proyectos aparecía Azahares del Paraná, un club de campo proyectado sobre un predio de 80 hectáreas en Fighiera, a unos 30 kilómetros de Rosario. El emprendimiento contemplaba barrios privados, espacios verdes y distintas instalaciones recreativas.

Lionel Messi y Jorge Messi

La familia también había adquirido propiedades en Rosario y desarrollado otros proyectos vinculados al sector inmobiliario. En aquel momento, Jorge tenía un papel central en la administración de los negocios relacionados con el patrimonio de su hijo.

El vínculo con el mundo productivo también se extendió al campo. Con el paso de los años, las inversiones de la familia Messi llegaron a incluir tierras destinadas a actividades agropecuarias, una forma de diversificar un patrimonio construido principalmente alrededor del fútbol.

De los negocios que fundó Jorge Messi también fueron parte sus otros tres hijos

De esta manera, Jorge Messi construyó una faceta empresarial mucho menos conocida que su rol como padre y representante de Lionel. Televisión, gastronomía, desarrollos inmobiliarios y negocios vinculados a la tierra formaron parte de un recorrido que acompañó la transformación de su hijo en una de las figuras deportivas más importantes del mundo.