Lejos del fútbol y los grandes contratos: el negocio de Lionel Messi en Argentina que pocos conocen

Lionel Messi no solo se destaca por su trayectoria en el fútbol y por los acuerdos vinculados a su imagen, sino también por inversiones que muestran otra dimensión de su perfil. En el interior del país, el jugador apostó por tierras de gran valor estratégico, donde se desarrollan actividades vinculadas al agro y a la producción de alimentos. Entre ellas se encuentra una estancia ubicada en Corrientes, que representa una de las adquisiciones más importantes realizadas por el futbolista en Argentina y que refleja cómo diversifica su patrimonio.

Lionel Messi apuesta por un negocio fuera del fútbol que lo vincula con Argentina

Lionel Messi es reconocido mundialmente por su trayectoria deportiva y por los contratos vinculados a su imagen, pero también desarrolló inversiones en sectores menos visibles. Una de las más importantes se encuentra en Corrientes, donde adquirió una estancia de 6.800 hectáreas que combina producción agropecuaria con una estrategia de largo plazo. Según contaron en los medios del litoral y confirmó el sitio especializado Diario Agrícola, el establecimiento, conocido como “Rincón Chico”, fue comprado en 2015.

Lionel Messi

La propiedad del astro argentino está ubicada en la localidad de San Carlos, a unos 40 kilómetros de Posadas, cerca del límite con Misiones. Desde su adquisición, el campo se convirtió en una de las apuestas más significativas del futbolista en Argentina, ya que reúne actividades productivas como ganadería bovina, forestación, cultivos de arroz y yerba mate. Este último producto conecta directamente con la imagen pública del capitán argentino, que suele ser asociado al consumo de mate en su vida cotidiana.

Además de este establecimiento, Lionel Messi posee otro campo en Entre Ríos, precisamente en la zona de Gualeguaychú, que había adquirido en 2011. La diversificación de sus inversiones en tierras refleja una estrategia que va más allá de lo deportivo y que busca preservar valor en activos de disponibilidad limitada. En un contexto económico cambiante, la tierra aparece como un recurso capaz de sostener su atractivo durante décadas.

Lionel y Jorge Messi

La estancia “Rincón Chico” combina producción y patrimonio en un mismo espacio. Por un lado, funciona como una unidad agropecuaria con actividades diversificadas; por otro, representa una inversión estratégica. La compra realizada hace más de una década continúa siendo una de las menos conocidas del futbolista, pero también una de las más relevantes por su vinculación con el país y por la cercanía con Santa Fe, su ciudad natal.

Lionel Messi diversifica su patrimonio lejos del fútbol con reconocidos y exclusivos hoteles

A lo largo de los años, Lionel Messi desarrolló una faceta empresarial que se extiende más allá del deporte y que incluye un lujoso emprendimiento hotelero en Europa. Bajo la marca MiM Hotels, el futbolista posee una cadena de establecimientos que se destacan por su diseño moderno y por ubicarse en destinos turísticos de gran atractivo. Estos hoteles están gestionados por Meliá Hotels y reflejan una apuesta por el sector turístico, con servicios de alta gama y propuestas pensadas para un público internacional.

Los hoteles de Lionel Messi

Entre los alojamientos más conocidos se encuentran hoteles en Ibiza, Sitges y Mallorca, todos con un estilo contemporáneo que combina arquitectura innovadora y espacios de bienestar. La cadena también cuenta con presencia en Andorra y en Baqueira, donde se ofrece una experiencia vinculada al turismo de montaña. Cada establecimiento mantiene una identidad propia, pero todos comparten el sello de exclusividad que caracteriza a la marca impulsada por el capitán argentino.

La expansión de MiM Hotels muestra cómo Lionel Messi diversifica su patrimonio en sectores estratégicos, sumando al turismo una alternativa sólida dentro de sus inversiones. Los hoteles se consolidaron como una propuesta que combina lujo, sostenibilidad y ubicación privilegiada, reforzando la idea de que el delantero del Inter de Miami construye un legado empresarial que trasciende el fútbol y se proyecta en distintos ámbitos de la economía internacional.

Lionel Messi

Lionel Messi construyó un patrimonio que incluye inversiones en tierras argentinas, con proyectos que combinan producción agropecuaria y preservación de valor a largo plazo. La estancia ubicada en Corrientes refleja cómo el jugador diversifica sus activos más allá del deporte, integrando actividades como ganadería, forestación y cultivos tradicionales. Este tipo de emprendimientos muestra una faceta menos conocida de su vida, vinculada a recursos estratégicos que mantienen relevancia económica en escenarios cambiantes.

VDV