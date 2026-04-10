Nelson Castro: "Nunca tuve miedo, pero no me considero valiente"

Nelson Castro dio detalles de una reflexión que lo acompaña en su trayectoria y que resume su manera de enfrentar los desafíos de su profesión. Con un estilo sobrio, compartió cómo organiza cada cobertura junto a su equipo y cómo define los límites de cada viaje. Su relato destacó la planificación y el respeto mutuo en cada decisión.

Nelson Castro dio detalles de la planificación de sus viajes en situaciones críticas

Nelson Castro compartió una mirada que lleva a comprender su experiencia en distintos escenarios de trabajo. Con un enfoque práctico, el periodista describió cómo se construyen las propuestas de cobertura y cómo la tecnología se convirtió en una herramienta clave para narrar lo que ocurre en diversos lugares.

Nelson Castro

En una reciente participación en el programa de la Negra Vernaci, Amanece que no es poco de (OLGA), el periodista compartió reflexiones sobre su trabajo como periodista en zonas de conflicto y sobre la manera en que toma decisiones junto a su equipo. Con un estilo claro y directo, relató cómo se organizan los viajes, dónde eligen arriesgarse y la importancia de respetar los límites de cada integrante.

Durante la entrevista, le consultaron a Nelson Castro si nunca tuvo miedo de que algo le sucediera en sus viajes, sobre todo considerando los últimos escenarios bélicos a los que le tocó ir, como el conflicto en Ucrania. "Nunca tuve miedo, pero no me considero ningún valiente; yo no lo siento”, comentó.

El enfoque que el comunicador busca transmitir se centra en la planificación y en el consenso con quienes lo acompañan. “Yo siempre hablo con el equipo que me acompaña para decir: ‘¿Ustedes esto lo hacemos? Lo hacemos en conjunto’”, señaló, destacando que cada decisión se toma de manera compartida, tanto por su equipo como por el canal.

Nelson Castro reveló cómo vive cada cobertura: “Cosas que a mí me atraen”

A lo largo de la charla, Nelson Castro recordó situaciones en las que hubo discusiones sobre la seguridad de determinados viajes, como ocurrió en la cobertura de Ucrania. Allí, explicó que tanto él como la producción evaluaron las condiciones y concluyeron que podían hacerlo de manera segura, incluso frente a las advertencias sobre los riesgos de los bombardeos.

Nelson Castro

En tono serio, el presentador subrayó que muchas de las coberturas las propone él mismo porque le resultan atractivas y porque considera que aportan valor informativo. “Yo por supuesto, muchas cosas las propongo porque me parecen cosas que a mí me atraen”, dijo. Además, dejó en claro que su motivación está vinculada con el interés periodístico y con la posibilidad de ofrecer una mirada directa.

Antes de terminar, Nelson Castro se permitió bromear cuando la Negra Vernaci comentó, con ironía, que lo querían jubilar y por eso lo enviaban a esas coberturas. Entre risas, respondió que nadie es obligado a ir y que cada uno decide si quiere participar. “A mí me divierte mucho toda esta... el enfoque humorístico de estas cosas, porque uno va a estas cosas si uno quiere”, concluyó.

Nelson Castro

Nelson Castro se presentó con una reflexión que sintetiza su manera de ejercer el periodismo y la forma en que enfrenta escenarios complejos. Su mirada se centra en la planificación, en el respeto hacia quienes lo acompañan y en la importancia de tomar decisiones compartidas. La experiencia acumulada y el uso de nuevas tecnologías como herramientas complementarias.

VDV