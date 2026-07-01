Nequi Galotti demostró cómo un accesorio cambia por completo un look total black   

Nequi Galotti dio cátedra de cómo elevar un look total black con un simple truco: sumar un accesorio jugado y colorido. La conductora apostó por una combinación de prendas clásicas con ítems repletos de glamour y tendencia. Para sumarle un toque original, agregó un detalle fashionista que se llevó todos los halagos.

Nequi Galotti mostró su look invernal más sofisticado

Nequi Galotti dejó en claro que un simple accesorio puede convertir un estilismo tradicional en una propuesta sofisticada y con mucha personalidad. La exmodelo sorprendió con un elegante look total black al que le sumó unos llamativos guantes rojos de eco cuero, el detalle que elevó por completo el outfit.

Con una impronta clásica, pero siempre atenta a las tendencias, Nequi Galotti volvió a demostrar que el secreto de un gran look muchas veces está en los pequeños detalles. Su elección confirmó que los accesorios son capaces de cambiar la impronta de cualquier conjunto y convertirse en los verdaderos protagonistas del estilismo.

Nequi Galotti

Para esta ocasión, Nequi Galotti eligió un vestido midi negro de corte recto y mangas largas, y un chaleco de piel sintética de color negro, una de las piezas más buscadas de la temporada por su capacidad para aportar textura, abrigo y sofisticación. El conjunto se completó con botas negras de cuero de caña alta y suela robusta, que son ideales para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar comodidad.

El giro súper chic que le dio Nequi Galotti a su look total black

Además, Nequi Galotti sumó lentes de sol oscuros y un delicado collar de cadenas plateadas, que aportó un sutil brillo sobre la base monocromática. Sin embargo, el gran protagonista de su atuendo fue un accesorio inesperado: unos guantes largos de eco cuero en un intenso color rojo. La elección rompió con la sobriedad del total black y añadió un contraste vibrante que captó todas las miradas.

Nequi Galotti

Lejos de funcionar únicamente como un complemento para protegerse del frío, los guantes se convirtieron en el eje del estilismo. El rojo, uno de los colores que pisa fuerte este invierno, aportó energía, sofisticación y un aire fashionista que transformó por completo un conjunto clásico.

Cabe destacar que este tipo de accesorios se consolidó como una de las tendencias más destacadas de la temporada. Ya no se trata solo de elegir un bolso o un par de zapatos llamativos: los guantes también ganaron protagonismo y aparecen en las colecciones de las principales firmas internacionales confeccionados en cuero, eco cuero, gamuza y tejidos de punto.

Nequi Galotti

Además de sumar un toque de color, los guantes largos estilizan visualmente la silueta y aportan un aire refinado inspirado en la elegancia de décadas pasadas. Combinados con prendas minimalistas, logran un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo.

El estilismo de Nequi Galotti es un claro ejemplo de cómo afrontar las bajas temperaturas con elegancia. La comunicadora apostó por prendas básicas en negro, un color que nunca pasa de moda y que siempre resulta una apuesta segura durante el invierno, pero evitó caer en un look predecible gracias a un accesorio capaz de cambiar por completo la propuesta.

De esta manera, Nequi Galotti demostró cómo un accesorio en una tonalidad diferente cambia por completo un look total black. Su propuesta cautivó a los usuarios de las redes sociales y confirmó que unos guantes de eco cuero en color rojo logran un giro moderno, glamoroso y fashionista que potencian un atuendo clásico.