Así está hoy Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, a sus 8 años: el increíble talento musical que sorprendió a todos

Desde su llegada al mundo, Donna, hija de Gabriela Sari y Darian “Rulo” Schijman, formó parte de la presencia en redes sociales de sus padres, conquistando rápidamente a la comunidad digital que los sigue. A lo largo de sus ocho años, fue construyendo un perfil estrechamente vinculado a la vida pública de la modelo y el periodista, destacándose por su espontaneidad, simpatía e inocencia, cualidades que le permitieron ganarse un lugar especial en el corazón del público. No obstante, este fin de semana sorprendió con su gran talento musical, dejando en claro que lleva en la sangre una fuerte herencia artística.

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

Donna es la única hija de Gabriela Sari y Darian “Rulo” Schijman. Nació el 17 de septiembre de 2017 y, desde sus primeros años de vida, acompañó a sus padres en distintas actividades laborales y momentos de su vida diaria, incluso luego de la separación de la pareja, manteniendo siempre un vínculo inquebrantable con ambos. Con el paso del tiempo, fue sumando presencia en redes sociales a través de su propia cuenta de Instagram, la cual es administrada por sus padres, donde reúne más de 141 mil seguidores. En este espacio digital se ganó el cariño del público, llegando incluso a ser reconocida como una mini influencer.

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman | Instagram

En una entrevista que le concedió a su papá en el ciclo de streaming de Infobae cuando apenas tenía 6 años, la nena sorprendió con su simpatía y frescura al contar que sueña con dedicarse al mundo artístico, especialmente como cantante y bailarina. Además, reveló su admiración por artistas como Emilia y María Becerra, y también mostró su afinidad por Luck Ra, dejando en claro el universo musical con el que se siente identificada a su corta edad.

Atendiendo a esos deseos y a su inclinación natural por el arte, comenzó a tomar clases de actuación, música, canto y baile. En este marco, va dando sus primeros pasos en disciplinas que la apasionan, mientras explora su creatividad y desarrolla sus habilidades seguida de cerca siempre por el acompañamiento de sus padres.

Desde siempre, Donna se mostró desenvuelta y sonriente frente a las cámaras. De hecho, en varias oportunidades fue ella misma quien pidió ser grabada mientras imitaba a algún artista o compartía sus propios pasos de baile, dejando ver su naturalidad y su disfrute por expresarse a través del juego y la música. En esta línea, ella misma se grabó realizando recomendaciones de su paseo por un local japonés de Mar del Plata, donde mostró en detalle todo con lo que se compró, en especial, una galletita de la suerte leyendo el mensaje que traía en su interior.

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman | Instagram

Gabriela Sari mostró cómo está hoy Donna, la hija que tuvo junto a Rulo Schijman

A través de sus historias de 24 horas, Gabriela Sari compartió algunas tomas de lo que fue la presentación musical de Donna en el teatro. Según la información que ella misma compartió en el posteo, la pequeña de 8 años toma clases de canto y música en una escuela de música de Nordelta llamada School of Rock Nordelta y este fin de semana, realizó una presentación junto a otros niños en el Teatro de la Cova, ubicado sobre Avenida del Libertador, en Buenos Aires.

Allí, junto a sus profesores, Donna llevó adelante una presentación en dos partes. En la primera, interpretó a dúo la reconocida canción Your Love de The Outfield, cantando en inglés con el micrófono en mano y demostrando seguridad escénica durante toda la performance. La acompañó una banda en vivo de fondo, mientras ella se mostró cómoda y concentrada, con un look total black relajado y canchero: pantalón estilo cargo, top corto con tiras cruzadas y detalles de flecos plateados en la parte de la pancita. El hairstyle estuvo compuesto por el pelo suelto levemente tirado hacia atrás con ayuda de una vincha con brillos.

En el segundo video, se la vio frente al teclado, explorando otra faceta artística y mostrando versatilidad en su desempeño musical. Con un poco de vergüenza y más atenta a no equivocarse, volvió a evidenciar su interés por la música en distintas expresiones, alternando entre el canto y su facultad para tocar el teclado, en una presentación que reflejó su entusiasmo por seguir aprendiendo y desarrollándose en este ambiente. Incluso, en el ascensor no pudo resistirse a hacer algunas coreografías, demostrando que su pasión por el baile la acompaña en cada momento.

Por su parte, cabe destacar que también suele asistir a conciertos de sus artistas favoritos, disfruta de salidas al cine con su mamá y su abuela y participa de meet and greet con elencos de producciones juveniles como Margarita, además de otras propuestas destacadas de la televisión y el teatro, muy populares entre el público infantil y adolescente. Cada una de estas actividades son seguidas de cerca por sus papás, quienes se muestran dispuestos a impulsar sus intereses y a velar por que la nena concrete sus sueños, sin perder su inocencia.

De esta manera, Donna, hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, va construyendo su propio camino dentro del ambiente artístico, explorando distintos géneros y sumando experiencias que la acercan cada vez más a lo que le apasiona. Con la espontaneidad que la caracteriza, y entusiasmo que siempre muestra ante cámaras, ya comienza a dar sus primeros pasos sobre el escenario, donde se la ve desenvolverse en performances versátiles que combinan canto con la incursión en el teclado, reflejando su interés por distintas disciplinas musicales.