Nequi Galotti mostró cómo lucir un pantalón estampado en mujeres de +65

Nequi Galotti es una de las figuras de la televisión argentina y de la moda más destacadas. Su estilo elegante y sofisticado es fusionado con las tendencias del momento, al mismo tiempo que con llamativos colores y apuestas diferenciales. Es así como marca los favoritos de las mujeres +65 y se vuelve una de las influencias más observadas en redes sociales, siendo una inspiración para muchas.

Sin embargo, en los últimos días, sorprendió al ser host de un increíble viaje en los que recorriró varios países del mundo. Rodeada de amigas y de ruinas históricas, dejó en claro que el turismo y la moda pueden ir de la mano, si se encuentra la mejor manera de combinarlos y fusionarlos en un look digno de pasarela y cómodo para largos recorridos. Entre las postales, los expertos destacaron que la modelo mostró cómo lucir un pantalón estampado, haciéndolo un conjunto original y canchero.

Nequi Galotti y su viaje por el mundo

Nequi Galotti: una influencia de la moda para mujeres +65

Nequi Galotti entiende que la comodidad para las mujeres +65 es clave en cada uno de los atuendos que se eligen. Por eso, la moda holgada y fresca se vuelve la elegida por sus seguidores, pero no encuentran la manera de volverlo original, canchero y elegante, diferenciándose del resto. Es allí cuando la modelo muestra sus conocimientos, que ganó con ser una de las Divas que marcó tendencia en toda su carrera, y combina diferentes apuestas de la temporada con las prendas más cómodas.

En ocasiones, elige el cambio de las clásicas camperas para lucir los largos tapados estilo inglés, o las puff en diseños de chaquetas, para darle una vuelta de tuerca urbana. Entre camisas, vestidos slip dress y escotes pronunciados, sigue demostrando que el estampado es un clásico que ayuda a elevar los looks, al igual que la sensualidad delicada puede mantenerse con el correr del tiempo. En los pantalones, se la juega por la sastrería o los colores llamativos, combinándolos con otras tonalidades tendencia, manteniendo el quiet luxury y el minimalismo moderno. Fue incluso esta última apuesta la que llamó la atención de los expertos durante su último viaje por el mundo.

El pantalón estampado que Nequi Galotti puso en tendencia

El pantalón estampado que Nequi Galotti puso en tendencia

Nequi Galotti se volvió host de un viaje por Portugal y el norte de África, donde la aventura y la nueva cultura se volvió el centro de escenas. Es por eso que, para cada recorrido planificado, la modelo preparó looks que la acompañaran a lucir elegante, fusionarse con los colores vibrantes del lugar, pero la mantuvieran cómoda para aguantar largas jornadas de caminata. Fue en su paseo por los Jardines Majorelle, el "rincón mágico de Marrakech", como ella lo describió, que llamó la atención de todos al demostrar cómo lucir un pantalón estampado en mujeres de +65.

En su cuenta de Instagram, compartió las postales en pasillos coloridos y rodeados de flores y plantas, donde hizo una combinación black and white, más tirando para tonalidades claras. En la parte superior, apostó por una remera fresca, con botones en el centro que la hacían lucir como camisa, y un escote pronunciado. El protagonista del atuendo fue el pantalón de lunares negros, dejando en claro que la tendencia de esta temporada es ese estampado. Para cerrarlo y combinarlo, Nequi eligió las zapatillas con líneas de estilo deportivas blancas y negras, haciendo una unificación del look de la manera más urbana y canchera.

El pantalón estampado que Nequi Galotti puso en tendencia

El increíble viaje por el mundo de Nequi Galotti

Nequi Galotti sorprendió a sus seguidores al embarcarse en una nueva aventura, rodeada de sus amigas más cercanas. Nuevamente, se volvió host de un viaje exclusivo por varios países del mundo. En una primera parada, disfrutó de Portugal, donde recorrieron ruinas históricas, probaron nuevos viñedos y escalaron montañas. Sin embargo, la experiencia más mágica fue haberse quedado por una noche en el Castillo de Palmela, una fortaleza medieval que lleva siglos de historia entre sus muros. Allí, comenzó a demostrar que el estampado es el ideal para combinar look monocromáticos y mantener la elegancia en mujeres +65.

Tras sus días en el país europeo, fueron al norte de África, donde se sorprendieron de los grandes paisajes y aventuras que pudieron vivir. Las mujeres emprendieron camino por Marruecos, encantándose de los grandes desiertos, los paseos en camello, las tardes al aire libre y aprender de la moda tradicional. Según mostró, su guía le enseñó a colocar el turbante conocido por todos, y de gran peso para la cultura del país.

El viaje de Nequi Galotti

Nequi Galotti dejó en claro las tendencias más cómodas y originales de las próximas temporadas, durante su viaje a Portugal y Marruecos. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores y de los expertos de la moda es la capacidad para elevar los looks de mujeres +65 con detalles como lo es el estampado de lunares. De esta manera, volvió a coronarse como una influencia fashion, dejando en claro que la búsqueda por la comodidad no debe prohibir el juego de la moda y el agregado de las mejores tendencias a los atuendos.

A.E