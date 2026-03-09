Nequi Galotti “revivió” el pantalón babucha ideal para mujeres +60, con una propuesta que combina comodidad y practicidad. La elección confirmó cómo una prenda clásica puede volver a ocupar un lugar central en el guardarropa femenino, adaptándose con naturalidad a las tendencias actuales de la temporada.

Nequi Galotti redefine las babuchas como pantalón ideal para mujeres +60

Nequi Galotti “revivió” el pantalón babucha ideal para mujeres +60, consolidando su presencia como una opción versátil y elegante dentro de la moda actual. La incorporación de esta prenda reforzó la idea de un guardarropa funcional. Con esta propuesta, la elección de la modelo se instala como un nuevo esencial de temporada.

Mientras disfruta de la vendimia, la reconocida periodista compartió una publicación en su cuenta de Instagram mostrando su día a día en Mendoza. Entre las imágenes que posteó, se la puede ver con un atuendo que rápidamente se llenó de comentarios. Su propuesta se instaló como un equilibrio ideal entre comodidad, elegancia y modernidad.

En esta ocasión, Nequi Galotti se declinó por un look monocromático en color negro, donde el pantalón babucha se convierte en protagonista. Con caída amplia y cintura alta, confeccionada en una tela liviana que aporta movimiento, la prenda se ajusta a los tobillos estilizando la figura de la modelo, sin perder comodidad.

Completó su elección con una musculosa negra escotada y minimalista, manteniendo la armonía del conjunto, reforzando la estética depurada y versátil. Además, sumó un blazer blanco que aportó un aire novedoso al conjunto. Como accesorios, se declinó por un collar largo junto con anillos y pulseras a juego.

Nequi Galotti impone la tendencia de la temporada con un pantalón clásico

El resultado del look de Nequi Galotti es un estilo chic y descontracturado, donde el pantalón babucha se convierte en la prenda protagonista. Su silueta amplia y su confección liviana lo transforman en una opción favorecedora para mujeres +60 que buscan comodidad sin resignar elegancia. La propuesta confirma que esta pieza se adapta a la perfección a la moda actual.

La elección de la presentadora reflejó cómo las tendencias se renuevan y se adaptan a distintos momentos. Su diseño permite múltiples combinaciones, desde blazers y tops hasta camisas oversize, manteniendo un aire elegante pero funcional. Además, su caída amplia y su ajuste en los tobillos lo convierten en una prenda que estiliza.

Entre las publicaciones de Nequi Galotti, sus seguidores destacaron que, mientras marca las tendencias de la temporada, la modelo disfruta de días de descanso en Mendoza con amigos. Entre ellos se encuentra la modelo Evelyn Scheidl, con quien mantiene una relación cercana y con quien se la vio recorrer los viñedos del lugar.

