Quién es Miranda Rijnsburger, la esposa de Julio Iglesias que lo defiende de las denuncias: vida en casa separadas y fortuna incalculable

En medio de las graves acusaciones contra Julio Iglesias, la imagen de su esposa Miranda Rijnsburger toma relevancia en los medios. Casados hace más de 35 años, la mujer es quien lo defiende de las denuncias y permanece a su lado en este particular momento. Pese a mostrarse en algunas ocasiones junto a él, siempre prefirió llevar un estilo de vida discreto y alejado de la escena pública.

Miranda Rijnsburger, el refugio de Julio Iglesias tras las denuncias por trata de personas y agresión sexual

Julio Iglesias fue denunciado en la justicia española por dos exempleadas, quienes relataron haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo durante el año 2021 cuando trabajaron para él en sus casas de República Dominicana y Bahamas. Ambas cuentan con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide y sus acusaciones fueron sacadas a la luz gracias al Diario.es en colaboración con Univision.

Esta denuncia generó una fuerte polémica a nivel mundial debido a su extensa y exitosa carrera musical. De hecho, comenzaron a circular en las redes sociales algunos videos que muestran cierta incomodidad por parte de celebridades que compartieron con él, como Susana Giménez y Verónica Castro. Ahora los ojos están puestos en su esposa Miranda Rijnsburger, con quien está hace más de 35 años.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

La mujer, que lo acompaña en medio de este escandaloso presente, nació bajo el nombre de Miranda Johanna Maria Rijnsburger en Leimuiden, un pequeño pueblo de los Países Bajos. Tiene 60 años y lleva una vida bajo perfil pese a la fama del cantante. Conoció al artista en el aeropuerto de Yakarta, cuando ella tenía 25 años y trabajaba como modelo. Él quedó cautivado con su belleza y la invitó a uno de sus conciertos. Luego, comenzaron una relación que continúa firme hasta el día de hoy.

La pareja comparte cinco hijos en común: Miguel Alejandro tiene 28 años, Rodrigo, 26, las gemelas Victoria y Cristina, 24, y Guillermo, 18. En las pocas ocasiones que lo acompañó a eventos públicos, Miranda Rijnsburger se mostró reservada, con looks elegantes y dejando el protagonismo absoluto a su esposo.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Sin embargo, la exmodelo no es sólo “la esposa de Julio Iglesias”. Según la lista Forbes 2025, el patrimonio familiar asciende a 630 millones de euros, y gran parte de las inversiones del artista en España están a nombre de ella. Además, una de las propiedades más emblemáticas del músico está a su nombre: la finca Cuatro Lunas, ubicada en Marbella.

La residencia, comprada en el año 2000 por 12 millones de euros, cuenta con más de 450 hectáreas, dos helipuertos, establos con caballos y siete amplias habitaciones. Previo a la pandemia, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger la pusieron en venta por 145 millones de euros, pero finalmente no consiguieron un comprador.

Actualmente, el matrimonio vive en casas separadas, aunque mantiene intacto su vínculo amoroso. Aun así, ella continúa ocupando un rol clave en la vida de su pareja y es quien está a su lado mientras él está en el ojo de la tormenta. De esta manera, Miranda Rijnsburger, la esposa de Julio Iglesias que lo defiende de las denuncias, tiene 60 años, tuvo cinco hijos con el intérprete y es dueña de una fortuna incalculable.

El apoyo de Miranda Rijnsburger a Julio Iglesias ante las graves denuncias en su contra

Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias por trata de personas y agresión sexual, efectuadas por dos mujeres que trabajaron para él. Durante este viernes 16 de enero, el cantante salió a defenderse mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", comenzó su descargo. Asimismo, afirmó: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

El descargo de Julio Iglesias y el mensaje de apoyo de su esposa, Miranda Rijnsburger

En este sentido, Julio Iglesias expresó: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave". Por último, contó que recibió apoyo de seres queridos y amigos: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Entre los tantos mensajes, su publicación recibió el respaldo de su esposa Miranda Rijnsbuger, quien se pronunció por primera vez sobre la polémica. "A tu lado, siempre”, escribió junto a un emoji de corazón blanco, dejando en claro así que cree en su palabra.