El duro comunicado de Morena Rial tras las versiones de su celebración de la Navidad en la cárcel

En las últimas horas, se dio a conocer que Morena Rial había pasado un 24 de diciembre en una situación compleja, siendo la primera Navidad lejos de sus seres queridos, al estar detenida en la Unidad 51 de Magdalena. Sin embargo, la joven de 26 años, que desde hace un tiempo se llamó a silencio, decidió emitir un comunicado para dejar en claro que lo expresado en redes sociales no es cierto.

La palabra de Morena Rial

"Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs, cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir", comunicó el periodista Fede Flowers en X, sobre la noche que vivió Morena Rial en el penal de Magdalena.

Desde finales de septiembre, Morena Rial se encuentra detenida en una unidad del Servicio penitenciario de Buenos Aires, luego de incumplir las medidas establecidas por la Justicia cuando en febrero pasado se le otorgó la excarcelación para esperar el juicio en su contra al ser señalada como parte de una banda delictiva que cometía robos a propiedades.

Tras esta última detención, el equipo de abogados de la hija de Jorge Rial intentó acceder a la prisión domiciliaria para su cliente, pero no lo lograron, teniendo al menos dos respuestas negativas por parte de la Justicia. Por ello, la joven está a punto de cumplir tres meses en el penal y su estadía es una de las grandes incógnitas, debido a las versiones cruzadas al respecto.

Esto sucedió respecto a la Nochebuena ya que tras la información de Flowers, la joven de 26 años decidió desmentirlo y a través de un comunicado brindó su versión de sus días en la cárcel. “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un muy pequeño grupo de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otros u otras personas son más de lo mismo: inventos”, expresó Morena en un manuscrito que leyó María Fernanda Callejón en A la mañana con Moria (eltrece), este 26 de diciembre.

Además, la hija del periodista quiso aclarar que es una decisión personal que su hijo de un año de vida no ingrese al penal para visitarla, por lo que mantiene comunicación con él a través de videollamadas. "No es que no quiera que mi hijo esté aquí, solo que no es el lugar en este momento”. aseguró. Por último, señaló que espera solución su situación lo antes posible y así poder estar mejor.

De esta forma, Morena Rial negó haber realizado una celebración en Navidad donde terminó la noche con gran angustia, como se informó. Por lo contrario, se expresó fortalecida y esperando poder revertir este momento que atraviesa detenida, lejos de su hijo.