Tras 13 días de noviazgo, Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían separado

Nicki Nicole y Lamine Yamal se convirtieron en la pareja del momento, al blanquear su romance días atrás. El jugador terminó con las especulaciones sobre su situación sentimental y saludó en redes sociales a la cantante argentina con románticas imágenes, dejando en claro que mantenían una relación amorosa. Pero ese presente idílico habría llegado a su fin, con la abrupta ruptura.

Nicki Nicole y Lamine Yamal separados: las pruebas

En el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, Lamine Yamal demostró sus sentimientos hacia la argentina y decidió contarle al mundo, a través de redes sociales, que mantenían una relación amorosa. Esta publicación generó grandes controversias, siendo que ambos recibieron críticas por el vínculo que tenían, puntualmente por la diferencia de edad, ya que la gran promesa del fútbol apenas cumplió 18 años y esto generó diversas posturas al rededor del mundo, siendo dos figuras con gran alcance por sus carreras profesionales.

Pese a esta mirada negativa que recaía sobre ellos, no dudaron en continuar mostrándose juntos apostando su amor que había nacido a principios del verano europeo, luego de compartir algunos eventos en común. Pero este gran momento juntos habría llegado a su fin, y es una vez más que se llega a esta conclusión mediante el uso de redes sociales, que se convirtió en un parámetro para conocer sobre intimidades de las estrellas.

Es que Lamine Yamal tuvo un gesto virtual que en estos tiempos digitales son determinantes: eliminó las fotos que tenía con Nicki Nicole en Instagram. Esto se suma a la nula interacción pública entre ellos en los últimos días, ya que solían dedicarse likes. Estas dos actividades generaron fuertes especulaciones sobre una posible separación. De ser así, este noviazgo habría durado a penas 13 días.

Lo cierto es que ambos se mantienen en silencio al respecto, pero no se descarta que podrían brindar un comunicado debido a que se convirtió en una herramienta de las exparejas para anunciar rupturas, y brindar detalles sobre vínculos que han sido de gran exposición. Pero aún no hicieron esto. Presuntamente, Niciki Nicole regresó a la Argentina para celebrar su nuevo año de vida con su familia, mostrándose en su Rosario Natal. Pero por el momento no realizó declaraciones al respecto. Mientras tanto, Lamine Yamal se presentó a la concentración del Barcelona y cumple con sus responsabilidades laborales.