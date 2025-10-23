Nicki Nicole debutó como actriz en Envidiosa y ya se conocieron las primeras escenas

Nicki Nicole fue la artista elegida para sumarse al elenco de Envidiosa, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani y que fue furor en Netflix. Si bien la noticia ya se sabía, ahora se conocieron las primeras escenas de la cantante en la piel de su personaje. El tráiler en sí causó fuertes repercusiones, pero los fans de ella son los más ansiosos por verla actuar por primera vez.

Netflix reveló cómo será el personaje de Nicki Nicole en el regreso de Envidiosa

Al igual que María Becerra en la serie En el barro, donde debutó como actriz, Nicki Nicole se suma a la tercera temporada de Envidiosa para hacer su primera aparición en una ficción. Además de la música, las artistas comparten sus ganas de explorar otras facetas artísticas y demostrar que también pueden interpretar un personaje a la altura de la reconocida plataforma.

En el caso de Nicki Nicole, se sabe que será un personaje divertido y que interactuará con Griselda Siciliani, quien es Vicky, la protagonista de la historia, según se puede ver en el primer adelanto que lanzaron en las últimas horas. "Se vienen cositas en la vida de Vicky", afirma el tráiler de la exitosa serie y anuncia que su estreno será el próximo miércoles 19 de noviembre.

Mientras disfruta de su amor con Lamine Yamal y hace oídos sordos a las críticas por su romance, Nicki Nicole compartió el posteo de Netflix en sus historias de Instagram y se animó a contar un poco más sobre el papel que le tocó interpretar en su debut. "Hola, soy Virtudes y me vas a conocer en la tercera temporada de Envidiosa", escribió, súper entusiasmada, por verse en la pantalla por primera vez.

Nicki Nicole

En las escenas que eligió Netflix para dar a conocer su aparición en la producción, que logró posicionarse con sus dos temporadas como la más vista de la Argentina y fuera del país, se observa a Nicki Nicole con un look completamente distinto al que luce en su carrera como cantante. "No sabía que buscaban gente con experiencia", expresa la joven mientras Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, se acerca a lo que parece ser una entrevista laboral.

Ella le responde sorprendida: "¿Por mí lo decís?". Y Virtudes, el personaje de Nicki, que posee un look coquette y el cabello marrón claro con línea al medio, le retruca: "Sos re grande vos". Sus fanáticos enloquecieron al verla en este nuevo rol y ya esperan ansiosos la fecha de lanzamiento para poder verla en acción.

Nicki Nicole en la tercera temporada de Envidiosa

Se cree que la plataforma dará a conocer otro adelanto antes de su estreno para generar aún más expectativas y allí se podrá ver conocer más sobre la actuación de Nicki Nicole. Lo cierto es que también se espera que sea otra exitosa temporada como lo fueron las anteriores, las cuales se ubicaron el Top número 1 de las series más vistas en varios países como Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay y, por supuesto, Argentina. Asimismo, se posicionaron como la ficción de habla no inglesa más elegida a nivel global por los suscriptores.

De esta manera, Nicki Nicole debutó como actriz en Envidiosa, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani, y ya se conocieron las primeras escenas de su personaje Virtudes, el cual se suma a la trama para agregarle más diversión, frescura y captar una nueva audiencia.