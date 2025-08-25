Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín Peña: "La mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo”

Las redes sociales se han convertido en un diario abierto y apto para todo público. Recientemente, Nico Occhiato utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su novia, Flor Jazmín Peña. El conductor no se guardó nada y le dedicó palabras cargadas de amor y gratitud a la influencer.

NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

El mensaje que el mediático dedicó a Flor Jazmín Peña generó una importante repercusión en sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes deseándole lo mejor a la creadora de contenido. Por su parte, Nico Occhiato siguió desviviendose en detalles hacía su pareja, con quien ya comparte más de un año de relación.

La emotiva dedicatoria de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña

“Hoy cumpleaños la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generar momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, comenzó Nico Occhiato. El mensaje cargado de emoción deja en evidencia la manera en que la influencer ha transformado su vida.

Sin ganas de guardarse nada, Occhiato continuó: “Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

Nico Occhiato reveló sus planes a futuro con Flor Jazmín Peña

El mensaje de Nico Occhiato funcionó como una especie de promesa. Aseguró que sus planes son únicamente con Flor Jazmín Peña: “Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo”. El conductor finalizó el mensaje deseándole nuevamente un feliz cumpleaños a la creadora de contenido.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña además de ser compañeros en Nadie dice nada, se han logrado convertir en una de las duplas favoritas del medio. Sin duda, ambos comparten una química que va más allá de los logros profesionales y apuestan a construir un futuro juntos como pareja.