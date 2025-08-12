Nico Occhiato no duda en demostrar lo mucho que adora a su familia. Desde el primer día, ellos lo acompañaron en todo lo que fue el crecimiento de su carrera, y ahora lo siguen en su conducción en La Voz Argentina. Sin embargo, su pasión por los medios de comunicación es hereditario, y tiene su origen en su papá. Antonio Occhiato es el creador y conductor de un programa de radio, que lleva en emisión más de 30 años, y muchos usuarios apuntan a que fue un lugar muy importante para Nico.

Nico Occhiato, Antonio Occhiato

El programa de radio del papá de Nico Occhiato, Antonio, que lleva más de 30 años al aire

La familia Occhiato se acompaña en todos los momentos importantes de cada uno. Nico Occhiato no duda en demostrarlo en sus redes sociales, y en hacer partícipes a sus papás de varios de sus programas en Luzu TV o en La Voz Argentina. Sin embargo, algo característico que ellos tienen es su pasión por sus raíces italianas. Incluso, el conductor viajó hasta el país europeo y fue al pueblo de sus abuelos para conocerlo junto a su novia, Flor Jazmín.

Nico y Antonio Occhiato con su familia

La realidad es que su fascinación por la cultura italiana y los medios de comunicación los heredó de su papá. Antonio Occhiato creó un programa de radio y televisión que lleva más de 30 años al aire. Desde 1995, "Ricordi d'Italia" sale todos los domingos, de 9 a 13, por AM 810, y se dedica a cuestiones de la comunidad italiana. El hombre lo define como un programa de "música italiana", donde, además, él es uno de los cantantes líderes de las bandas que tocan, y surgió de esa pasión de querer conectar con sus raíces.

Ricordi d'Italia, el programa de Antonio Occhiato

Cuando era niño, Nico fue parte del staff, y contó en varias ocasiones que no le gustaba ir, ya que se encargaba de atender el teléfono y repartir las tarjetas en la puerta durante las fiestas de aniversario. Sin embargo, esa experiencia lo llevó a que, años más tarde, se volviera el conductor y creador de su propio streaming. “Antes a Nico le decían que era el hijo de Antonio, ahora me dicen que soy el papá de Nico”, contó Antonio en diálogo con Clarín.

En la actualidad, "Ricordi d'Italia" sigue en emisión, y también se puede ver como un streaming en su canal de Youtube. Con una propuesta que impone a la cultura italiana, Antonio Occhiato fue el primero en sembrar esa semilla de interés por los medios de comunicación a su hijo, Nico Occhiato. Años más tarde, y como él mismo cuenta, se terminó dedicando a lo mismo que su papá había comenzado como hobbie, y se volvió uno de los conductores más importantes de las nuevas generaciones.

A.E