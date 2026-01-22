Nico Vázquez habló de su hermano fallecido y se cortó la luz en vivo: “Son señales”

Nicolás Vázquez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito de Rocky, la obra que protagoniza y que viene cosechando ovaciones. Sin embargo, más allá del presente profesional, hay una herida que lo acompaña desde hace años y que marcó para siempre su vida: la muerte de su hermano Santiago.

Nico y Santiago Vázquez

Ese dolor volvió a ponerse en palabras durante una reciente entrevista en Urbana Play, donde Nico Vázquez se animó a contar una experiencia personal cargada de emoción. Lo que nadie esperaba era que, mientras hablaba de su hermano, ocurriera un episodio en vivo que muchos interpretaron como una señal imposible de ignorar.

El inesperado momento que vivió Nico Vázquez

Durante la charla, Nico Vázquez comenzó a relatar una anécdota que había vivido tiempo atrás con un padre y su hijo. Según contó, el hombre se le acercó para pedirle una foto, aunque el niño no sabía quién era él: “me gustaría que te la saques con mi hijo. él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, recordó el actor.

La situación le resultó extraña desde el inicio y así lo expresó al aire: “es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto”. Mientras avanzaba con el relato, el clima en el estudio se volvió cada vez más denso y emotivo, sin que nadie imaginara lo que estaba por suceder segundos después.

La reacción de Nico Vázquez

En pleno relato, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se interrumpió durante unos instantes. La reacción fue inmediata, Matías Martín quedó visiblemente sorprendido, mientras que Nico Vázquez, lejos de asustarse, entendió la situación desde otro lugar.

“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene”, dijo el actor, visiblemente conmovido. Luego llegó la revelación que terminó de darle sentido al momento: el chico del que hablaba se llamaba Santiago. “yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: ‘necesito darte un abrazo’. y viene este santi, como si fuera mi santi”, expresó. Para Nico Vázquez, no hubo dudas. Lo ocurrido fue una señal clara de su hermano, una presencia que, aunque no se vea, sigue acompañándolo en los momentos más profundos de su vida.