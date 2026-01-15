Nico Vázquez habló por primera vez de su casamiento con Dai Fernández: “No sería caballero”

Nico Vázquez se prepara para volver al teatro junto a su novia Dai Fernández, con quien comparte la exitosa obra Rocky. Fue bajo este marco que brindó una entrevista y abrió su corazón sobre la posibilidad de casarse con la bailarina, con quien blanqueó su romance hace pocos meses.

Nico Vázquez respondió los rumores de casamiento con Dai Fernández

Tras su viaje a Filadelfia y sus vacaciones en Miami, Nico Vázquez volvió recargado para seguir batiendo récords de venta en calle Corrientes. Este 2026, no sólo volverá a subirse al escenario como Rocky sino que también escribe un nuevo capítulo en su vida personal: su relación amorosa con Dai Fernández. Un vínculo laboral que pasó a ser amistad y luego se transformó en amor, según sus propias palabras.

En medio de este maravilloso presente, el artista brindó una entrevista a TN Central y contó sobre su merecido descanso junto a su pareja: "Las vacaciones me hicieron muy bien y para mí eso era primordial. La pasamos muy bien". Ante la pregunta de dónde fueron y qué hicieron durante esos días, se mostró un poco incómodo pero igualmente explicó: "Fuimos a la playa, comimos comida rica, mucho sol... La pasamos bien y conociéndonos".

Nico Vázquez y Dai Fernández

Luego, fue consultado por los rumores de casamiento con Dai Fernández. "Me estás haciendo una pregunta que no sería caballero contestarla de ninguna manera ni por un lado ni por el otro", contestó sin ánimos de profundizar sobre el tema. Acto seguido, Nico Vázquez destacó qué otras cosas son importantes además de consolidar su amor en un registro civil.

“En este momento lo que pienso, como lo pensé siempre, es que si bien me casé, la unión tiene que ver con otra cosa, disfrutar, pasarla bien”, expresó haciendo alusión a sus dos matrimonios: el primero con Mercedes Funes en 2006 y el segundo con Gime Accardi en 2016.

Por último, el productor aseguró: “Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”. De esta manera, Nico Vázquez habló por primera vez de la posibilidad de casamiento con Dai Fernández y manifestó con mucha incomodidad: “No sería caballero”.

Nico Vázquez describió su relación actual con Gimena Accardi

Invitado a A la Barbarossa, el programa de su amiga Georgina Barbarossa, Nico Vázquez definió su vínculo actual con Gimena Accardi, de quien se separó en 2025 y estuvo en pareja durante un largo tiempo. “Yo me siento exitoso. Fueron 18 años de amor, de cosas jodidas que nos pasaron y siempre nos unía algo”, explicó, dejando en claro que el final de una etapa no borra lo compartido. En este sentido, destacó el rol fundamental que tendrá siempre la actriz en su camino personal: “Vamos a ser familia toda la vida”.