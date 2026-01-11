Las mejores fotos de las vacaciones de Nico Vázquez y Dai Fernández en Miami: atardeceres frente al mar, mates y relax

Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutaron de un nuevo viaje juntos. Antes de retormar su trabajo en Buenos Aires, la pareja viajó a Miami para pasar unos días de vacaciones y compartieron las mejores fotos en sus redes sociales.

Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutaron de un nuevo viaje juntos antes de retomar sus compromisos laborales en Buenos Aires. La pareja eligió Miami como destino para descansar, desconectarse y recargar energías, y no dudó en compartir algunos postales de esos días a puro sol en sus redes sociales.

A través de distintos carruseles de Instagram, tanto el actor como la bailarina mostraron momentos de relax frente al mar: caminatas por la playa, tardes de mate en la arena y pausas contemplativas con el océano de fondo. Las imágenes, atravesadas por una estética calma y luminosa, tuvieron como protagonistas a los atardeceres de tonos dorados y rosados que pintaron el cielo de Florida y se convirtieron en el escenario ideal para la escapada.

Si bien en las fotos no se los ve posando juntos, los detalles hablan por sí solos. Los paisajes coinciden, los horarios también, y el clima de intimidad que transmiten las publicaciones deja en claro que compartieron el viaje.

De esta manera, Nico Vázquez y Dai Fernández confirmaron, una vez más, su buen momento personal con postales que combinan simpleza, romanticismo y disfrute. Una escapada breve pero intensa, marcada por el sol, la playa y esos atardeceres que dicen mucho más que cualquier foto en pareja.