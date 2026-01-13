Nico Vázquez sentenció su relación actual con Gimena Accardi: “Hay que aceptarlo”

Después de meses de versiones y especulaciones, Nico Vázquez volvió a hablar de su presente sentimental y fue claro al referirse a su vínculo con Gimena Accardi, la mujer con la que compartió 18 años de amor. En diálogo con A la Barbarossa, el actor eligió un tono sereno y honesto para explicar por qué hoy la relación que los une es distinta, pero no menos profunda. “Llega un momento que no te une más. Hay que aceptarlo”, expresó, sin dramatizar, pero con una convicción que deja ver cuánto reflexionó sobre lo vivido.

Nico Vázquez y el final de una historia que marcó su vida

Lejos de hablar de fracaso, Nico definió ese largo recorrido como un éxito afectivo. “Yo me siento exitoso. Fueron 18 años de amor, de cosas jodidas que nos pasaron y siempre nos unía algo”, explicó, dejando en claro que el final de una etapa no borra lo compartido. Para él, el verdadero valor está en poder recordar ese vínculo con una sonrisa y no desde el reproche, algo que considera clave para seguir adelante sin resentimientos.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

También remarcó que, más allá de la separación, el lazo con Gimena no se rompe. “Vamos a ser familia toda la vida”, aseguró, marcando que el amor puede transformarse sin desaparecer. Esa mirada adulta sobre el cierre de una pareja tan larga sorprendió por su calma y por la ausencia de escándalo, en un contexto mediático que muchas veces busca conflicto donde hay procesos personales profundos.

Nico Vázquez y el nuevo vínculo que nació desde la amistad

En ese mismo espacio, el actor se refirió a su actual relación con Dai Fernández, compañera de elenco y amiga desde hace tiempo. Según contó, el paso de la amistad al vínculo amoroso no fue inmediato ni planeado. “Éramos muy amigos y de golpe algo te hace verla distinta”, relató. Un viaje a Mar del Plata marcó un punto de inflexión y, a partir de ahí, el entorno empezó a notar un cambio en la dinámica entre ellos.

Nico también explicó que no habría dado ese paso si no hubiera sentimientos reales de por medio. “Si no fuera algo que me pasaba de verdad, no hubiera hecho nada”, afirmó, destacando la importancia del respeto hacia su historia previa y hacia su presente. Para él, la confianza construida durante la amistad es un plus que vuelve todo más simple y cotidiano, algo que no había experimentado antes en una relación.

Sobre la exposición, fue sincero: aunque intentó hacer las cosas bien y comunicar con respeto, entiende que no siempre alcanza. “Hay un punto en el que no importa la verdad, igual van a decir lo que quieran”, reflexionó, dejando entrever el desgaste que genera vivir bajo la lupa constante. Hoy, con una nueva etapa en marcha y una historia cerrada desde el afecto, Nico Vázquez parece apostar a una idea simple pero profunda: aceptar los cambios, honrar lo vivido y animarse a seguir compartiendo la vida, aun cuando el camino ya no sea el mismo.