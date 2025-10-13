Quién ganó La Voz Argentina 2025: así fue la noche que consagró al campeón

Este lunes llegó el esperado final de La Voz Argentina. Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez, salieron al escenario, esta vez en compañía de sus coach, para dar una última presentación e intentar convencer a la gente de cara al gran premio de 70 millones de pesos, un auto 0 Km y el contrato con una prestigiosa productora musical.

Así fue el último programa de La Voz Argentina 2025

La expectativa que se había generado era inmensa. No solo por la resolución del concurso, sino también porque este domingo, Nicolás Occhiato había anunciado que la final se alargaría hasta el lunes. Algo que se sabía de antemano, pero que igual despertó ciertas molestias entre el público, que quería, al menos, saber alguna de las posiciones finales.

Poco quedó de ese malestar cuando el show comenzó y los participantes y las participantes comenzaron a brillar sobre el escenario. Tal como lo habían hecho hasta el momento, pero con la seguridad de que se trataría, ahora sí, de la última presentación.

Quienes rompieron el hielo fueron Eugenia Rodríguez, junto con Miranda, sus coaches, e interpretaron "Valiente" de Pimpinela.

Tras eso llegó el turno de Milagros Amud que se sumó a Soledad Pastorutti para cantar "Garganta con arena" de Cacho Castaña.

Seguidamente pasó al escenario Nicolás Behringer, quien cantó junto a Luck Ra "Que me falte todo", tema que interpreta en compañía de Abel Pintos.

Finalmente llegó el turno de Alan Lez y Lali Espósito, quienes cantaron 33, el tema que ella grabó con DIllom.

Quién se consagró como el campeón de La Voz Argentina 2025.

Luego de las canciones y los momentos emotivos, llegó lo que tanto se esperaba. Nicolás Occhiato se puso serio, tal como solía decir antes de cada instancia definitiva, y anunció que el ganador de La Voz Argentina 2025 era Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra.

.

Con el triunfo de joven integrante del Team de Luck Ra, se cerró el ciclo de La Voz Argentina 2025. Sin dudas, uno de los programas más exitosos del año, que nunca dejó de estar en boca de todos y que dominó la pantalla durante todas sus emisiones.