Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, anunció que será papá junto a su pareja, Rob Jetten: “Alguien muy especial viene en camino”

Nicolás Keenan atraviesa un momento de felicidad tanto en el plano deportivo como en el personal. A poco más de un mes de la medalla de bronce conseguida por la selección argentina de hockey sobre césped en el mundial 2026, el jugador de Los Leones anunció que será padre junto a su pareja, Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos.

Nicolás Keenan y Rob Jetten dieron detalles del nacimiento de su primer hijo

Nicolás Keenan y el primer ministro de Países Bajos compartieron la noticia en sus redes sociales, dando la información en dos idiomas, neerlandés y castellano. Junto a una serie de fotografías, la pareja confirmó que la llegada de su primer hijo será en el 2027, mediante un proceso de gestación subrogada.

Nicolás Keenan y Rob Jetten//Instagram

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en el 2027 chiquito”, escribieron los futuros padres, junto a una fotografía donde ambos están abrazados y muestran a cámara una ecografía de su hijo. La pareja tomó la decisión de formar una familia, después de cuatro años juntos.

También, los enamorados publicaron en la serie de fotos, una imagen de la donante y unas palabras de agradecimiento. “No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”, manifestaron el deportista y su pareja.

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres//Instagram

En otra imagen del álbum de fotos, el jugador de Los Leones reforzó el anuncio con una placa que contenía la ilustración de un osito y un mensaje que reflejó la felicidad de la noticia: “¡Se nos explota el corazón de alegría! Una personita muy especial viene en camino”.

Por su parte, Democrats 66 (D66) partido político al que pertenece Rob Jetten dieron más detalles sobre el proceso. Según precisaron no se trata de una subrogación comercial, ya que tanto la donante de óvulos como la madre gestante son ciudadanas de Países Bajos y son conocidas de la pareja, ya que sus hijos son amigos.

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres//Instagram

Así es la relación de Nicolás Keenan y Rob Jetten

La relación de Nicolas Keenan y Rob Jetten nació en el 2022 de casualidad en un supermercado de La Haya. Sin embargo, mantuvieron su amor en privado y recién en el 2024 durante los Juegos Olímpicos disputados en París, la pareja gritó su amor a los cuatro vientos. El propio jugador de la selección argentina declaró en público cómo se conocieron. “Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción. Así fue amor moderno”, relató.

Desde ese momento, el deportista y el primer ministro de Países Bajos compartieron muchos momentos juntos. En octubre del 2025, Keenan acompañó a su pareja en la victoria electoral en su espacio político y luego a la asunción de su cargo este año. Asimismo, durante el Mundial de Hockey 2026, Rob Jetten estuvo presente en las tribunas alentando a su pareja y el jugador de Los Leones ingresó a la cancha con los sobrinos del mandatario.

Nicolás Keenan y Rob Jetten//Instagram

Por otro lado, Nicolás Keenan y Rob Jetten suelen mostrar en sus respectivas redes sociales, los distintos momentos compartidos desde su formal compromiso, eventos, comidas, viajes y ahora, la llegada de su primer hijo, quien según anunciaron nacerá el año que viene.