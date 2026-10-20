Nicolás Occhiato habló sobre la partida de su abuela Conce: “Siento que no se fue”

Nicolás Occhiato habló sobre la partida de su abuela y reconoció que todavía atraviesa un momento de duelo. El conductor se refirió al vínculo que compartían y a la influencia que ella tuvo en su familia, mientras que la charla permitía conocer cómo vive esa ausencia y qué enseñanzas conserva de los años juntos.

El conductor mencionó el temor a dejar de disfrutar de su trabajo, algo que definió como “un problemón”. Al hablar de sus afectos, la conversación se detuvo en el vínculo con su abuela. Allí compartió algunos recuerdos y un gesto de su mamá que lo sorprendió por el significado que tenía para ambos.

Nicolás Occhiato contó cómo atraviesa el duelo por su abuela Conce

Nicolás Occhiato admitió que la muerte de su abuela Conce es una pérdida que aún le cuesta procesar. “Creo que todavía no lo superé, te soy sincero”, respondió. Al profundizar en lo que siente, agregó: “No sé si es porque no lo puedo superar o por qué, pero la siento conmigo, la siento conmigo todo el tiempo”.

El conductor junto a su abuela.

“Siento que no se fue, siento que está”, continuó en el video difundido por resumidoinfo. También aseguró que habla con ella y le pide cosas. “La siento presente continuamente, hablo con ella continuamente”, expresó. Al describir esa cercanía, mencionó algunas pertenencias que guarda en su casa y en la oficina, entre ellas una pieza que ella llevaba puesta siempre.

Se trata de una medallita que tiene junto a la mesa de luz y que, según detalló, es lo primero que ve cuando se levanta. En su espacio de trabajo conserva otros tres objetos que le pertenecían. No especificó cuáles eran, pero los enumeró entre los recuerdos que lo acompañan desde su fallecimiento.

Otro de los episodios que compartió fue la entrega de una pulsera. Su mamá se la dio y le dijo: “Che, te la manda la nona”. “Entonces ahí me quedé. Digo: ‘¿Qué? ¿Cómo?’”, relató. Ella le explicó que había comprado el accesorio con dinero que pertenecía a su abuela y que era de San Benito.

Nicolás Occhiato junto a su familia.

El fallecimiento se hizo público en julio, cuando anunció al aire de su programa que había ocurrido unas semanas antes. En esa oportunidad explicó que necesitaba estar más fuerte para contarlo y que le había costado sostener las emisiones mientras atravesaba el dolor. Además, agradeció el acompañamiento de sus compañeros durante aquellos días y destacó la ayuda que recibió del equipo.

La enseñanza que Nicolás Occhiato conserva de su abuela Conce

Nicolás Occhiato destacó que su abuela Conce le enseñó a disfrutar sin depender de lo material. La reflexión surgió cuando su interlocutor le preguntó qué reconocía de ella en su personalidad y señaló la alegría que encontraba en ambos al jugar, reírse o bailar. “Para ella el disfrute era lo principal de su vida. Sin tener nada, disfrutaba”, afirmó.

“Eso era una enseñanza hermosa”, agregó antes de insistir en que no necesitaba dinero para pasarla bien. Evocó, además, la canción de Ricardo Montaner que solía cantar y sostuvo que esa actitud se mantuvo incluso frente a los problemas de salud. Entre sus recuerdos hay una salida con su abuelo mientras ella recibía quimioterapia, una escena que describió con detalle.

“Mi abuela tuvo un cáncer muy picante en un momento de su vida y mi recuerdo es ella con un pañuelo, porque no tenía, se le había caído el pelo por la quimioterapia, yendo a bailar con mi abuelo”, relató. Al terminar la anécdota, volvió a remarcar que se trataba de una persona que estaba atravesando una enfermedad grave.

Para Nicolás Occhiato, el ejemplo de su abuela Conce sigue presente en lo que aprendieron sus seres queridos. “Nos enseñó a toda mi familia”, sostuvo al recordar su manera de afrontar las dificultades. Y agregó: “Nos enseñó, nos enseña, nos sigue enseñando y se hace presente”.