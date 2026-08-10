Flor Jazmín Peña compartió el lado más tierno de Nicolás Occhiato

En medio de la vorágine de su exitosa carrera, el conductor y fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, dejó ver una faceta mucho más dulce y cercana en un reciente video que compartió su pareja, Flor Jazmín Peña, a través de su cuenta de Instagram. Las imágenes reflejan un momento de pura ternura y calidez familiar durante la celebración del cumpleaños de Antonio Occhiato, padre de Nico.

Flor Jazmín Peña grabó el momento más dulce de Nico Occhiato en el cumpleaños de su padre Antonio Occhiato

Flor Jazmín Peña compartió varias imágenes del cumpleaños número 61 de su suegro, Antonio Occhiato, en las que se puede ver a toda la familia disfrutando de un momento especial. Las fotografías muestran la alegría y la unión que los caracteriza en fechas tan importantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue un video de Nico Occhiato que enterneció las redes sociales.

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato//Instagram

La filmación muestra al conductor de Luzu TV con una bebé, jugando y disfrutando con ella de manera natural y cariñosa. La escena, grabada en el contexto íntimo de una reunión familiar, revela un lado del comunicador que no suele mostrarse en los medios: su sensibilidad y amor por los pequeños. En las imágenes se puede apreciar cómo Nico interactúa con la bebé, dedicándole sonrisas y gestos de afecto, generando un clima de alegría y complicidad.

Flor Jamín compartió una tierna imagen de Nicolás Occhiato con un bebé//Instagram

Flor Jazmín Peña acompañó la publicación con un simple corazón grande en rojo, símbolo del cariño profundo que ese instante despertó en ella. La elección del emoji refleja la emoción que le provocó observar ese momento tan especial entre Nico y la pequeña, y al mismo tiempo.

Nico Occhiato, conocido principalmente por su labor como conductor y por ser el fundador de Luzu TV, ha sabido construir una imagen pública que combina profesionalismo con cercanía, pero este tipo de contenidos demuestran cómo también es un hombre comprometido con su familia y afectos, capaz de expresar su lado más humano y sensible fuera de las cámaras.

La celebración de Antonio Occhiato, el padre de Nicolás Occhiato y suegro de Flor Jazmín

Antonio Occhiato, el padre de Nicolás Occhiato celebró su cumpleaños de una manera muy especial, rodeado del cariño de su familia y con una propuesta en puerta que promete darle un giro a su vida. Durante una entrevista en el programa "Ya fue Todo" de Jotax Digital, el suegro de Flor Jazmín compartió detalles sobre su posible participación en el programa de Guido Kaczka, “En mi sueño famosos” que se emitirá en El Trece.

Festejo de cumpleaños de Antonio Occhiato, padre de Nico Occhiato//Instagram de Flor Jazmín Peña

En la entrevista, Antonio reveló cómo surgió la propuesta que le hicieron los productores del canal. “Llamó un productor diciéndome: ‘Se viene una nueva etapa, un nuevo segmento de Es mi Sueño Famosos y te queríamos proponer…’. Yo pensaba que querían que estuviera como participante”, explicó.

La participación del papá de Nicolás Occhiato sería una oportunidad para que el público conozca otra faceta del suegro de Flor Jazmín Peña y para que él mismo explore nuevos horizontes en su carrera. Sin duda, este próximo paso marcará un hito importante en su vida, justo en un momento de celebración personal y profesional.