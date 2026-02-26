A dos semanas de haberse convertido en madre por tercera vez, Juana Repetto compartió en sus redes sociales el destino de su placenta. En plena etapa de posparto, la influencer se apoyó en la medicina alternativa para contarle a sus seguidores los beneficios que genera convertirla en cápsulas y tintura madre debido a la cantidad de nutrientes, hormonas y enzimas que contiene. También, mostró cómo quedó el cordón umbilical de Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto.

Juana Repetto encapsuló su placenta

Juana Repetto transita la maternidad en completa plenitud y entrega. Tal es así que no deja nada librado al azar. En las últimas horas, la actriz irrumpió en su cuenta personal de Instagram para contar qué fue lo que hizo con su placenta tras el parto. Al principio, mostró la impresión que hizo sobre una hoja de papel A4 con este órgano temporal que cubre al bebé en la etapa de gestación.

Juana Repetto | Instagram

“Esta es la impresión con la placenta. Es la placenta que nos unía a mí y a Timoteo y la apoyan con las sangres desde este dibujito. Tengo de los tres, las tengo que mandar a enmarcar. Esto es para poner en mi oficina”, señaló llena de orgullo y libre de prejuicios. Acto seguido, mostró un recipiente cilíndrico donde tenía atesorado las pastillas que crearon las especialistas en lactancia que la están acompañando en este recorrido de la maternidad. “Esto es la placenta. Son las famosas cápsulas de placenta. ¿Ves? Esto te lo re tomás. Tiene mi olor”.

Cápsulas de placenta y cordón umbilical disecado

Para despejar cualquier clase de duda que se les despierten a los cibernautas, Juana Repetto procedió a leer el prospecto del frasquito donde estaban alojadas estas píldoras: “Ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”.

Asimismo, también remarcó que las especialistas trabajan con esta medicina placentaria utilizan absolutamente todo el órgano en cuestión y hasta realizan gotitas homeopáticas. “También preparan lo que se llama “tintura madre”, que es un preparado listo para usar, con 30% de nitrógeno, en pequeñas bolsitas”, detalló.

Juana Repetto | Instagram

Finalmente, la creadora de contenido mostró un detalle tan significativo como simbólico: mandó a disecar el cordón umbilical de Timoteo. "Y acá tengo algo más: un dije con forma de infinito hecho con el cordón umbilical. Este es el cordón”, contó llena de emoción por tener para siempre este recuerdo de uno de los momentos más trascendentales de su vida.

Cabe destacar que, Juana Repetto, en sus embarazos anteriores, también realizó rituales con las placentas de Toribio y Belisario. A la placenta de su primer hijo la enterró junto a una planta como sinónimo de devolverle a la Pachamama una ofrenda por la vida que engendró; mientras que, para el segundo, optó por crear cápsulas apoyándose en el avance científico de la medicina alternativa.

NB