Juana Repetto reveló por qué saca a pasear a su hijo recién nacido

Juana Repetto se convirtió en mamá de tres niños, el 13 de febrero del 2026. La influencer no duda en mostrar los mejores momentos que vive con sus hijos y dar los consejos más sabios a las mamás primerizas. Sin embargo, su estilo de vida y forma de sobrellevar la crianza, en ocasiones, recibe críticas de los usuarios de las redes sociales. En los últimos días, muchos apuntaron en su contra por sacar a pasear a su bebé recién nacido. Sin dudarlo, ella compartió un video en Instagram, donde explicó el motivo que lo hace.

Juana Repetto respondió a las críticas de los paseos que hace con Timoteo: “Lo que ve en la calle”

Juana Repetto es una de las mamás influencers más seguidas por todos. Su estilo de vida espontáneo la lleva a buscar divertidas actividades con sus hijos al aire libre, priorizando una conexión con la naturaleza y lejos de las redes sociales y tecnología. Es por esto que logró construir una comunidad de casi 2 millones de seguidores, que escuchan sus consejos y siguen sus pasos al momento de criar a sus hijos. Sin embargo, recibe algunas críticas sobre las decisiones que toma, sobre todo con Timoteo, su bebé recién nacido, hijo de Sebastián Graviotto.

El pequeño nació el 13 de febrero, y ella no dudó en compartir cómo fueron las primeras semanas junto a él. Así se la vio paseando por la calle, lo que llegó a preocupar a sus seguidores. Tras varios días de críticas, la influencer respondió con un tierno video. "¿Por qué sacas a la calle a un bebé tan chiquito? La respuesta, otras cosas, empezando por ... 'Es el tercero'", bromeó en la descripción. Sin embargo, en el clip, mostró "lo que ve en su casa", que es el techo gris de estilo industrial, e hizo una comparación con "lo que ve en la calle". Así expuso su amor por la naturaleza y cómo prioriza que sus hijos se críen rodeados de plantas y aire libre.

Así fue el momento en que Toribio y Belisario, los hijos de Juana Repetto, conocieron a su hermanito, Timoteo

Unos días después del nacimiento de Timoteo, Juana Repetto enterneció a sus seguidores al mostrar cómo Toribio y Belisario conocieron a su hermanito. La realidad es que el día del nacimiento ella estuvo acompañada de su familia, mientras algunos cercanos cuidaban a los menores. Finalmente, llegó el momento de presentarse y el mayor de ellos fue el primero en animarse a alzarlo a upa. El bebé no dudó en acariciar su rostro, reconociéndo a su hermano al instante.

Belisario observó sonriente hasta que también tuvo su turno para sostener a su hermano por primera vez, sentado en el sillón. Días más tarde, y cuando Juana volvió a su casa, acompañó a los niños a su primer día de clase, junto al bebé, creando una fuerte relación entre los tres, que sigue siendo visible en las diversas fotos que ella comparte.

Por su parte, Sebastián Graviotto conoció a su hijo a través de videollamada, ya que se encuentra en un viaje a Japón. Es por eso que Juana Repetto vive todos los primeros momentos del bebé recién nacido, sin la compañía de su expareja. Entre paseos en la calle y horas de cariño en la casa, la influencer le da la bienvenida a su pequeño Timoteo, mientras le enseña un estilo de vida rodeado de amor y de naturaleza.

