Nicole Neumann estalló contra los haters y expuso los peores comentarios que recibe: "Dicen que le aclaro el pelo a mi hijo Cruz"

“Por Dios y la Virgen”. Así tituló Nicole Neumann al video que publicó en su cuenta personal de Instagram donde lanzó un fuerte descargo contra sus haters. Tras las presuntas injurias que recibe en las redes sociales, la top model respondió uno por uno los comentarios que la acusan de aclararle el pelo a su bebé y otras difamaciones más.

El fuerte descargo de Nicole Neumann

Evidentemente molesta y fastidiosa ante tanto hate, Nicole Neumann aprovechó un breve momento de descanso luego de desayunar con su bebé para hablarle de frente a los seguidores que la acusan de insólitos hechos y quieren salpicar su imagen pública. De esta manera, prendió la cámara de su teléfono celular y disparó: “Hay algo que tenemos que aprender a aceptar o al menos a tolerar: los comentarios y críticas de personas que no nos conocen en redes sociales”.

Nicole Neumann y Cruz Urcera | Instagram

“Lo digo como madre, y como alguien a quien han cuestionado cosas completamente absurdas. Por ejemplo, llegaron a decir que yo le pongo algo a mi bebé para aclararle el pelo”, exclamó harta de las opiniones que nunca pidió. Sin embargo, prefirió aclarar este punto ya que es un común denominador en todos los cibernautas que están atentos a su vida.” Mi hijo tiene reflejos naturales hermosos, y aun así inventan cosas. También comentaron que le doy algo para que le crezca el pelo o que se lo tiño. ¿De verdad creen que alguien puede darle a un bebé algo para modificarle el pelo? Eso está en la cabeza de ustedes, porque a mí jamás se me ocurriría algo así”, lanzó tajante.

No conforme con su descargo verbal y público, también fue deslizando contundentes frases en cada registro audiovisual que utilizó para su derecho a réplica. “A pesar de dormir muy mal por la teta, les juro que me da”, indicó.

Los ataques virtuales que recibe Nicole Neumann

Además, de tener que convivir a diario con aquellos individuos que se atreven a intervenir en su maternidad, Nicole Neumann también fue al hueso a la hora de desenmascarar a aquellos que la señalan con el dedo por promocionar marcas. “Después está el tema de la publicidad. Sí, trabajo haciendo publicidad. Es mi trabajo desde los 12 años. Cuando muestro una heladera, por ejemplo, la estoy mostrando a ella, no a los productos que hay adentro. Si la lleno de cosas, no se ve la heladera. Es bastante simple: uno más uno es dos. Y si en algún momento estaba vacía, fue porque la estaba mostrando, no porque ´no tenga comida´”.

En esta misma línea, la fashionista se mostró sumamente irónica a la hora de explicar que todo lo que sale frente al lente de la cámara está pensado estratégicamente para generar un impacto en el consumidor y nada tiene que ver con su vida real. Fue en este ítem donde realizó un paréntesis para fijar su filosofía de vida: “También dicen que todo lo que hago es publicidad. No. Soy auténtica y promociono únicamente cosas que tienen que ver con mi estilo de vida”.

Respecto a esto, aseguró ser ella misma la dueña de su espacio donde siembra y cosecha alimentos. “La huerta, por ejemplo, es mía. La tengo hace tiempo y siempre muestro lo que cocinamos con lo que sale de ahí. ¿Quién invertiría tiempo, dinero y meses de espera para que crezcan las plantas solo para fingir una publicidad? No tiene sentido”, sostuvo. Acto seguido, manifestó con crudeza: “Entiendo que algunos quieran creer que ´no me da la cabeza´, pero lamento decirles que sí. Y bastante más que a quienes escriben este tipo de pavadas creyéndose ingeniosos”.

Finalmente, Nicole Neumann apeló a su ácido sentido del humor para revelar: “Y, por último: vivo sola desde los 17 años. Sé cocinar, sé arreglarme y sé manejar mi vida. Así que, si esperaban lo contrario, malas noticias. Les mando un beso enorme”. De esta manera, la actriz y empresaria aclaró los puntos más recurrentes en sus haters dejando en claro su autonomía a la hora de decidir, su independencia económica y su forma de ver la vida. No obstante, se mostró risueña al expresar: “Síganme para más: aclaraciones lavas cuando estoy al pepe”.

NB