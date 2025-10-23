Allegra Cubero modeló un look deportivo fashionista y sigue los pasos de su mamá

Allegra Cubero es una de las jóvenes influencias de la moda, que no duda en marcar las mejores tendencias y definir su estilo único frente a sus seguidores de Instagram. Desde pequeña, vio a su mamá, Nicole Neumann, ser una de las modelos más importantes de la Argentina y es así como se inspiró para comenzar a trabajar en su camino. En las últimas horas, compartió una postal modelando un look deportivo fashionista, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en vincularla con su mamá.

Allegra Cubero

Look sporty: Allegra Cubero marca su camino fashionista y sigue los pasos de su mamá

Allegra Cubero no duda en seguir los pasos de su mamá. Nicole Neumann es una de las modelos más importantes de la Argentina y más seguida por los expertos fashionistas, volviéndose un ícono dentro de la industria. Desde que son pequeñas, les mostró a sus hijas lo bueno y malo del mundo mediático, permitiendo que cada una siga el camino que le haga más feliz. En el caso de su hija del medio, decidió seguir por el modelaje, volviéndose la cara de algunas marcas de lujo y una fiel influencia para los usuarios teens de las redes sociales.

Allegra Cubero, Nicole Neumann

Es así como marcó su estilo relajado y comfy para cada uno de los viajes en los que participa, y se separó del estilo princesa que la sigue en los eventos más importantes. Sin embargo, también es una amante de los deportes y el estilo de vida saludable, por lo que no duda en marcar los mejores looks para esas ocasiones. En las últimas horas, compartió una postal donde modelaba un conjunto ideal para hacer actividad en cada casa, y los usuarios no tardaron en vincularla con su mamá.

En la tranquilidad de su hogar, se mostró haciendo pesas y lució un conjunto sporty fashionista. Un short ceñido al cuerpo combinaba en color azul marino con un top triangular, cómodo e ideal para una exigente rutina de entrenamiento. La historia de Instagram se viralizó y los seguidores no tardaron en destacar que Nicole Neumann también suele darle importancia a estos looks, y demostraron la similitud a la forma de modelar que ambas tienen.

El look deportivo fashionista de Allegra Cubero

Allegra Cubero es una de las influencers teens más observadas por las redes sociales, y que más busca marcar su camino dentro de la industria de la moda. Con campañas en diferentes marcas de ropa y participación a eventos fashionistas, sigue los pasos de su mamá, quien le enseñó cómo es el mundo del espectáculo y la industria. En las últimas horas, remarcó su amor por lo comfy con un lookazo sporty, que hizo recordar a muchas de las mudas claves que Nicole Neumann suele compartir, y generó tendencia.

A.E