Nicole Neumann mostró su nuevo look parisino: jean wide leg, rayas marineras y boina

El universo de la moda local encontró inspiración en las grandes capitales del mundo y, en esta oportunidad, la encargada de marcar tendencia fue una de las máximas referentes de las pasarelas argentinas. Tras aterrizar de su reciente travesía por París, Nicole Neumann desató una ola de suspiros en su cuenta oficial de Instagram al compartir una producción donde lució un outfit vanguardista y lleno de personalidad.

Las imágenes mostraron una combinación perfecta entre la comodidad moderna y la clásica estética bohemia que caracterizó a las calles parisinas. Cada elemento del estilismo dialogó con la historia de la indumentaria internacional, generando un impacto visual inmediato entre sus seguidores y los amantes del diseño.

Nicole Neumann sorprendió con su look parisino.

Nicole Neumann: el regreso de París y la apuesta por el denim holgado

El viaje reciente de Nicole Neumann por tierras francesas dejó una huella profunda en su placard, algo que ella misma demostró con orgullo en su última publicación en redes sociales. La top model caminó por las calles porteñas transportando el espíritu de la Ciudad Luz mediante prendas funcionales que priorizaron la libertad de movimiento sin perder una pizca de glamour.

El outfit de Nicole Neumann: jeans wide leg, remeras a rayas, abrigo sastrero y boina.

Como eje central de la parte inferior, la empresaria eligió un jean wide leg, una silueta amplia que ganó terreno en el guardarropa contemporáneo gracias a su versatilidad y comodidad absoluta. Este tipo de pantalón denim estilizó la figura con naturalidad y aportó un aire relajado que contrastó de manera magistral con prendas de abrigo más estructuradas. Así, la modelo demostró que su paso por Europa alimentó constantemente su mirada estética, permitiéndole reinterpretar las tendencias globales y adaptarlas con maestría al clima y ritmo de la moda nacional.

Rayas marineras: del uniforme naval a la alta costura

Bajo su impecable tapado rojo, la modelo llevó puesta una remera de mangas largas con icónicas rayas marineras en tonos rojizos y claros, una estampa con un trasfondo histórico fascinante. Este famoso patrón rayado nació originalmente en el siglo XIX como parte de la indumentaria oficial de los marineros de la Marina Francesa en Bretaña, diseñado específicamente para facilitar el rescate visual en caso de que alguien cayera al agua. Décadas más tarde, visionarias de la industria como Coco Chanel descubrieron este estampado en la costa francesa y decidieron incorporarlo al vestuario femenino como símbolo de emancipación y estilo marinero chic.

Después de su viaje a Francia, Nicole Neumann apostó por un look afrancesado.

Hoy en día, las rayas horizontales trascendieron las épocas y se consolidaron como un básico atemporal que aportó frescura, juventud y un toque náutico inconfundible a cualquier guardarropa diario. En el look de Nicole, este entramado marinero cobró protagonismo absoluto al fusionarse con un cinturón rojo con hebilla metálica y un abrigo largo sastrero del mismo tono vibrante. La armonía cromática generó un contraste visual sumamente atractivo que realzó la luminosidad de su rostro y potenció la fuerza de su maquillaje con labios rojos.

Íconos de estilo: el legado de la boina que inspiró a las estrellas

El encanto de la sombrerería francesa trascendió generaciones a través de figuras influyentes que adoptaron la boina como un emblema indiscutible de distinción. En los archivos de la moda, pioneras como Coco Chanel demostraron que este accesorio aportó una dosis perfecta de sofisticación y rebeldía elegante.

Del mismo modo, referentes internacionales como Kate Moss, Lily Collins o la actriz española Penélope Cruz reafirmaron en diversas producciones y ficciones la vigencia absoluta de este complemento clásico. Cada una de estas mujeres demostró que la boina funcionó como un puente cultural capaz de reinventar los básicos urbanos y elevarlos hacia una categoría de alta costura atemporal.

Famosas con boina: Penélope Cruz, Coco Chanel, Lily Collins y Kate Moss.

Neumann se suma a estas celebridades y coronó la propuesta con la tradicional boina negra. Al colocar esta pieza sobre su larga melena rubia, Nicole logró evocar de inmediato la atmósfera romántica de los cafés de Saint-Germain-des-Prés y las postales clásicas de Montmartre. Además de la boina, la producción se destacó por detalles milimétricos como una delicada gargantilla dorada y una actitud arrolladora frente a la cámara que cautivó a toda su comunidad virtual.

Las diferentes tomas compartidas en su perfil exhibieron su costado más lúdico y divertido, posando frente a una pared de azulejos blancos mientras saludó y jugó con las manos. Esta combinación de prendas históricas y siluetas contemporáneas confirmó que Nicole Neumann dominó a la perfección el arte de marcar tendencia con autenticidad.