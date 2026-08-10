Así es la casa de campo de Nicole Neumann: animales de granja, amplios espacios verdes y su “hábitat feliz”

Para Nicole Neumann, Pachamama, su chacra ubicada en la localidad bonaerense de Cardales, se convirtió en uno de sus refugios más preciados. Desde hace varios años, la modelo es propietaria de este espacio rodeado de naturaleza, donde encontró el lugar ideal para convivir con sus animales rescatados, entre ellos numerosos ejemplares de granja. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió algunas de las imágenes exclusivas de su “hábitat feliz” donde se pudo apreciar el exterior de su casa de campo.

La casa de campo de Nicole Neumann: un verdadero refugio de animales

Este fin de semana, Nicole Neumann viajó hasta su casa de campo ubicada en la zona de Cardales junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Allí, la familia encontró un verdadero refugio alejado del ruido de la gran ciudad. En esta chacra conviven más de veinte perros rescatados junto a caballos, un burro, ovejas, cabras, llamas, ponis, gallinas y hasta gansos. Rodeada de naturaleza, la conductora convirtió este espacio en uno de los lugares más especiales de su vida.

La casa de campo de Nicole Neumann | Instagram

Niki adquirió la propiedad cuando tenía apenas 19 años, después de un año de intenso trabajo en Francia. Desde entonces, comenzó a darle forma a un sueño que tenía desde niña: crear su propio refugio para animales en situación de vulnerabilidad. Ella misma se encargó de idear los planos y diseñar la distribución de las distintas parcelas para que cada especie tuviera su espacio. Además, incorporó una huerta orgánica, completando así este proyecto que le permite vivir en contacto permanente con la vida silvestre y el entorno rural.

La casa de campo de Nicole Neumann | Instagram

También hizo hincapié en la libertad con la que se mueven sus animales por la extensa propiedad, donde tienen amplios espacios para desplazarse. Incluso, en varias oportunidades relató con humor algunas situaciones de la convivencia con los animalitos de granja, como la presencia de los pavos y las ovejas que suelen recorrer libremente el patio.

“Mi lugar en el mundo”, la confesión de Nicole Neumann sobre Pachamama

Pachamama cuenta con distintos espacios que hacen de la casa de campo de Nicole Neumann un verdadero refugio campestre. Entre sus principales características se destacan una piscina, un amplio porche de madera, un antiguo molino y una galería de estilo colonial con faroles colgados, un deck extenso y aberturas de madera maciza, ambientada con muebles de madera que aportan calidez y una estética rústica. Desde distintos sectores de la casa se pueden apreciar vistas panorámicas de gran parte del terreno.

La casa de campo de Nicole Neumann | Instagram

Además, el predio se caracteriza por sus extensos espacios verdes, rodeados de una frondosa arboleda que genera sectores de sombra y acompaña el paisaje durante todo el año. Los cambios de estación también modifican la apariencia del lugar, mientras que los senderos y los cercos permiten organizar la circulación y separar los diferentes sectores destinados a los animales y al tránsito familiar.

La casa de campo de Nicole Neumann | Instagram

Como toda propiedad de estas características, la vivienda también cuenta con sectores especialmente preparados para las tareas rurales. Hay un gallinero techado, áreas delimitadas mediante cercos y distintos espacios destinados al cuidado de los animales y al mantenimiento del terreno. La presencia de maquinaria, entre ella un tractor cortacésped, da cuenta del trabajo cotidiano que requiere conservar en condiciones una extensión de estas dimensiones.

Aunque hace varios años que Nicole Neumann vive en Buenos Aires, siempre encuentra la manera de regresar a lo que en reiteradas oportunidades definió como su “lugar en el mundo”. Allí disfruta del contacto con Rita, su burra, y de la compañía de las decenas de animales que habitan el predio. En ese entorno, la modelo construyó su propio refugio y encontró el “hábitat feliz” que soñó desde pequeña, un espacio que no duda en compartir con sus seres queridos, entre ellos, su actual marido, Manu Urcera, sus hijos, y sus amigos.