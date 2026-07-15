Las tiernas postales de Nicole Neumann en París junto a su hijo Cruz

Convocada para asistir a la Semana de la Moda de París, Nicole Neumann aprovechó para tomarse sus propias vacaciones de invierno en la Ciudad Luz. La modelo viajó con su pequeño hijo, Cruz Urcera (2), y después de presenciar algunos desfiles se dedicó a disfrutar de los encantos de la capital francesa. “Oh là là, Paris!!! Avec mon bebé!!”, escribió en sus redes como manera de compartir la felicidad del momento.

Nicole Neumann y Cruz Urcera en París.

El viaje le impidió a Niki poder estar junto a su marido, Manuel Urcera (35), en el día de su cumpleaños, que fue el 9 de julio, ya que el piloto tuvo que disputar la competencia de TC en Posadas el domingo 12.

Pero la presencia de una modelo argentina amiga que reside en París, Natacha Eguía, la hizo sentirse acompañada en todo momento.

Nicole Neumman viajó a París para ser parte de la Semana de la Moda.

Hubo recorridas por las calles más glamorosas de la ciudad y hasta un divertido paseo por el río Sena, que disfrutó junto a Cruz. Para cerrar el viaje, Nicole Neumann se dirigió al sur de Francia para conocer la bellísima región de La Provence, donde continuó compartiendo postales de su descanso europeo.