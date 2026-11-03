De Maria Becerra y La Joaqui a K4OS: Estos son los artistas que participarán de la Marcha del Orgullo 2026

La Marcha del Orgullo 2026 reunirá a María Becerra, La Joaqui y K4OS en una jornada que combinará espectáculos gratuitos con una movilización por los derechos LGBTIQ+. La 35ª edición tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires y contará con 18 figuras confirmadas, entre referentes de la música urbana, propuestas independientes y exponentes del pop argentino.

La Comisión Organizadora difundió la programación a través de sus canales oficiales y anticipó algunas de las actividades previstas para el encuentro. Bajo el lema "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia", la celebración tendrá una importante presencia musical, con una selección que incluye intérpretes de distintos géneros y generaciones.

María Becerra será la encargada de cerrar la Marcha del Orgullo 2026

María Becerra fue elegida para protagonizar el cierre musical de la 35ª edición. Además de la intérprete, el afiche oficial incluye a La Joaqui, Six Sex, Rozé, K4OS Y Martín Cirio, entre los nombres más reconocidos.

La grilla completa de participantes anunciados para la 35ª Marcha del Orgullo.

La confirmación llegó después de que los organizadores compartieran una imagen con la silueta de una mujer, sin revelar inicialmente su identidad. La expectativa terminó cuando se anunció que la artista oriunda de Quilmes encabezará el último espectáculo, una presentación abierta al público que se realizará en el marco de la movilización.

La propia protagonista ratificó su presencia mediante un video publicado en redes sociales, donde invitó a sus seguidores a sumarse al evento. En su mensaje expresó: "Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre". Su actuación será gratuita, según informaron los responsables de la convocatoria.

Su participación coincidirá con un momento de importantes novedades en su carrera. Mientras continúa desarrollando la etapa de Quimera, su tercer álbum de estudio, el jueves 5 de noviembre lanzará "Tú sin yo", el primer sencillo de Lure, su próximo proyecto musical. La cantante ya adelantó parte de la canción, aunque todavía no se confirmó cuándo saldrán los otros temas que formarán parte de su nuevo álbum.

María Becerra será la principal atracción de la Marcha del Orgullo.

La presentación tendrá lugar apenas dos días después de ese estreno, por lo que llegará con material reciente dentro de su repertorio. Sin embargo, todavía no se anunció si interpretará la nueva composición durante el espectáculo, mientras que tampoco trascendieron detalles sobre la puesta escénica que preparará para esta ocasión.

La jornada contará además con artistas independientes seleccionados mediante el concurso "Tocá en la Marcha" y distintas propuestas de DJ. También se anunció un homenaje a Gilda, a 30 años de su fallecimiento, como parte de una programación que buscará incorporar diferentes expresiones de la escena nacional.

La Joaqui se suma a la celebración con su propuesta de RKT

La Joaqui también formará parte del encuentro, donde compartirá cartel con Six Sex, una de las colaboradoras de su último trabajo discográfico. La referente del RKT aportará su repertorio urbano a una programación que reunirá distintas propuestas sonoras. Su incorporación fue anunciada mediante una publicación acompañada por una fotografía de una actuación en vivo.

La confirmación llega pocos días después de la presentación de Electra, su disco de 11 canciones, que tuvo un espectáculo especial el 30 de octubre en Buenos Aires. El material explora nuevas influencias electrónicas y ritmos bailables, con una estética que también se trasladó a las imágenes promocionales y a la puesta escénica.

La Joaqui en dos fotografías de una producción con estética urbana.

El compromiso del sábado representará una nueva oportunidad para encontrarse con el público, esta vez dentro de una convocatoria de acceso libre. Por el momento, no se difundieron los horarios individuales ni las canciones previstas, mientras que tampoco existe un anuncio oficial sobre posibles colaboraciones entre las intérpretes que integran el cartel.

K4OS, el reconocido grupo que participará del evento

K4OS es otra de las incorporaciones destacadas de la programación. El cuarteto está integrado por Mariana Taurozzi, Ines Civit, Mercedes Bitzer y Lynette Ladelfa. Desde sus comienzos, desarrollaron una identidad artística influenciada por el K-pop, con especial atención a las coreografías y las producciones audiovisuales.

El proyecto comenzó a ganar reconocimiento a través de las plataformas digitales, donde sus integrantes mostraban ensayos, entrenamientos y adelantos de sus canciones. Ampliaron su propuesta y alcanzaron diez funciones agotadas en el Teatro Gran Rex durante febrero de 2026, uno de los antecedentes más importantes de su trayectoria.

Su incorporación permitirá acercar al encuentro una puesta basada en el baile y las interpretaciones grupales. Las jóvenes también tienen compromisos anunciados para los próximos meses, entre ellos presentaciones en distintas ciudades argentinas. Aún no se informó qué temas incluirán en su actuación, ni si prepararán alguna intervención especial para la fecha.

K4OS durante una presentación sobre el escenario y en el saludo final frente al público.

Además de los espectáculos, la celebración contará con una feria y distintas actividades vinculadas con la diversidad. La organización comunicará los detalles operativos correspondientes a través de sus canales oficiales. Con María Becerra a cargo del cierre, La Joaqui entre las representantes de la escena urbana y K4OS como uno de los proyectos juveniles convocados, la Marcha del Orgullo 2026 reunirá diferentes expresiones artísticas. El sábado 7 de noviembre, Buenos Aires será escenario de una nueva edición de esta manifestación por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.