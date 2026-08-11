Quiénes son los futbolistas con los que La Joaqui habría mantenido una relación

La Joaqui es una de las mayores referentes del movimiento RKT y la música urbana en la Argentina. Joaquinha Lerena de la Riva, que es su nombre real, se vuelve viral en redes sociales y medios de comunicación por sus temas pegadizos y su vida sentimental. Desde que alcanzó su pico en la fama, este punto siempre captó la atención de todos sus seguidores, ya que ella no duda en mostrarlo en sus postales del día a día.

El último y más resonante romance de la cantante fue con Luck Ra, relación que se extendió por más de dos años y se caracterizó por su intensidad y por el fuerte afecto familiar que construyeron. Sin embargo, el noviazgo terminó de manera sorpresiva por decisión del músico en agosto del 2026. El final se dio en buenos términos, sin infidelidades, pero dejó a la artista sumida en un profundo proceso de duelo emocional. Sin embargo, mucho antes de consolidar esta historia de amor con el cordobés, la compositora estuvo vinculada sentimentalmente con otros cantantes de la escena y con reconocidos futbolistas internacionales.

La Joaqui

La Joaqui y sus romances con futbolistas: James Rodríguez

Las historias de amor de La Joaqui con los futbolistas fueron, sobre todo, rumores que salieron en los medios de comunicación y las redes sociales, por diferentes dichos o acciones de la cantante que dieron de qué hablar. El primero y más conocido fue con James Rodríguez, futbolista de la Selección de Colombia. Durante el año 2023, la cantante asistió al programa PH, Podemos Hablar (Telefe) y confesó: "A mí me encanta el fútbol desde chica y cuando yo tenía 15 años mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, este tipo es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia. Yo dije: ‘¡No! ¡Jesucrist!’.

Aunque no mencionó el nombre de su amante en televisión, el público y los periodistas ataron cabos de inmediato y la gente supuso que era James Rodríguez. Las constantes visitas de la referente del RKT y los reiterados gestos virtuales alimentaron con fuerza las teorías sobre esta unión. El vínculo parecía marchar bien en secreto, pero un repentino quiebre amistoso con la China Suárez sacó a la luz el trasfondo de una inesperada traición.

Yanina Latorre afirmó sin rodeos: "La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. Era un jugador de fútbol que se llama James Rodríguez . Ella lo contó muy por arriba en una nota, pero nunca lo confirmó públicamente. Ni bien la Joaqui cortó con James, la China lo empieza a seguir". Para sorpresa de todos, sumó un dato demoledor: "¿Qué ve La Joaqui en las stories del chofer de James? A la China paseando en el auto de James por Colombia". Según las declaraciones de la conductora, la actriz "tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas". Por esta razón, el estrecho lazo afectivo que unía a ambas mujeres se disolvió de forma definitiva.

La Joaqui y sus romances con futbolistas: James Rodríguez

La Joaqui y sus romances con futbolistas: Thiago Almada

Cuando surgió el rumor con James Rodríguez, La Joaqui había dejado en claro: “Aclaro que no es nadie de la Argentina. Me han involucrado con muchos, pero ninguno es. Es de afuera, no es argentino. Si digo su origen, dan los números para mi adolescencia”. Por eso, otro de los romances con futbolistas que le adjudicaron tenía que ver con un campeón del mundo: Thiago Almada.

Esta supuesta historia estalló públicamente en julio de 2023, de la mano de Estefi Berardi, quien señaló que la artista posó en una foto usando la misma prenda que el futbolista. A esto se sumó un video donde, al fondo de la habitación de la intérprete, se divisaba un portarretratos con la imagen del jugador levantando la Copa del Mundo. “Miren el fondo de esta foto de La Joaqui, que reapareció en redes. Si le hacen zoom, pueden verlo desde sus casas, abajo a la izquierda está el cuadro de la Selección con alguien dándole un beso a la copa…”, reveló la panelista del programa Mañanísima (eltrece).

Ante el enorme revuelo mediático y las constantes especulaciones, la referente del RKT rompió el silencio semanas después durante la presentación oficial de Got Talent Argentina. Al ser consultada en exclusiva por la prensa sobre el supuesto noviazgo con el ex Vélez, la cantante fue tajante y desmintió la relación de forma categórica. "Romances cero, estoy soltera, me inventan novios una vez por semana. Estoy soltera hace un año y medio, no tengo amantes ni citas ni nada", decretó. Además, la cantante se sinceró sobre su vínculo con los hombres, argumentando que se malinterpretan sus interacciones cotidianas.

La Joaqui y sus romances con futbolistas: Thiago Almada

Lejos del fútbol, los otros romances de La Joaqui

Si bien los futbolistas fueron una parte importante en los romances de La Joaqui, el historial sentimental de ella incluye intensas historias de amor con figuras que pertenecen principalmente a la industria musical y al entorno del freestyle, ámbitos donde da sus pasos profesionales. El primer romance destacado fue con Coqeéin Montana, un reconocido cantante de trap y exponente del freestyle argentino. La relación comenzó a principios de 2016 y se extendió hasta mediados de 2018. Este vínculo estuvo marcado por el nacimiento de su primera hija y un contexto de violencia de género que la propia artista denunció públicamente años más tarde.

Posteriormente, la compositora inició un noviazgo con Sandro Moral, un destacado deportista profesional dedicado al skateboarding de alta competencia. El romance comenzó a mediados de 2021 y finalizó abruptamente en febrero de 2023. La ruptura se produjo en malos términos debido a conductas que la cantante consideró inaceptables, declarando en su momento que decidió cortar el lazo porque ya no se sentía cómoda ni valorada dentro de la pareja.

Su última y más mediática relación fue con Luck Ra. Este noviazgo formal inició en mayo de 2024 y llegó a su fin de manera sorpresiva en agosto del 2026. A diferencia de sus experiencias pasadas, este vínculo concluyó en excelentes términos afectivos, motivado principalmente por el deseo del músico de transitar una etapa diferente en su vida personal.

La Joaqui

La Joaqui protagonizó varias historias de amor con referentes de la música, futbolistas internacionales y personajes de su círculo más íntimo. Todos ellos dejaron algo en la vida de la cantante, y ella no dudó en exponerlo públicamente, explicando cada una de las enseñanzas y qué busca para el futuro.

A.E