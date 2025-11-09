Damián Betular, el pastelero más querido de MasterChef Celebrity (Telefe) y uno de los chefs más reconocidos del país, es el creador de una de las propuestas más tentadoras de Buenos Aires: Betular Pâtisserie, en pleno corazón de Villa Devoto. En este espacio, que combina la elegancia de la pastelería francesa con un ambiente moderno y sofisticado, se puede disfrutar de una merienda cuidada al detalle, con productos artesanales y una carta que refleja el sello inconfundible del jurado estrella del reality gastronómico más visto de la televisión argentina.

Cuánto cuesta una merienda para dos personas en la pastelería de Damián Betular

Ubicada en el corazón de Villa Devoto, la pastelería de Damián Betular es uno de los lugares más elegidos por los fanáticos de la pastelería francesa y de MasterChef Celebrity. Su carta combina clásicos de vitrina, macarons, tortas, opciones saladas y bebidas para compartir. Pero ¿cuánto cuesta una merienda para dos personas?

Los macarons de Damián Betular

Un café con leche (flat white) cuesta $5.400, mientras que un cappuccino $5.100 o un betu latte $6.000. Si se eligen limonadas, pomeladas o cafés fríos, el valor varía entre $5.600 y $6.500. Es decir, dos cafés o jugos promedian entre $10.500 y $13.000.

En cuanto a las opciones dulces, los macarons, uno de los emblemas del jurado de MasterChef Celebrity, se venden a $5.600 la unidad, con sabores como pistacho, vainilla, frambuesa o caramelo salado. En cuando a los macaron glace, la opción helado, tienen un precio de $12.000 cada uno y hay seis opciones disponibles.

La pastelería de Damián Betular

Las porciones de torta, de pistacho, avellana o corazón rouge, valen $12.000 mientras que los alfajores de chocolate, pistacho o limón $9.000. Para compartir, Damián Betular también ofrece su degustación de cookies a $30.000. Los que prefieren algo salado pueden optar por un avocado toast a $14.000, o un sándwiches que oscilan entre $14.000 y $22.000.

En total, una merienda completa para dos, con dos bebidas, una opción dulce y otra salada por persona, cuesta alrededor de $30.000 a $60.000. Un precio acorde a la experiencia gourmet que propone Damián Betular, el pastelero más famoso de la televisión argentina.