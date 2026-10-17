Así es la nueva casa de Gonzalo Sorbo: dos plantas, cocina con isla y un gran patio

Gonzalo Sorbo atraviesa un momento especial en su vida personal. Junto a su novia, María Celeste, dio un importante paso en su historia de pareja al cumplir un sueño que ambos tenían desde hacía tiempo: su propia casa. La noticia llegó a través de las redes sociales, donde compartió un video para mostrar parte de la propiedad y celebrar este nuevo capítulo junto a sus seguidores.

Gonzalo Sorbo y su novia María Celeste

La publicación no tardó en recibir la respuesta de su pareja, quien también expresó sus sentimientos ante este logro compartido. Entre imágenes de los distintos ambientes de la vivienda y mensajes cargados de emoción, ambos dejaron ver la felicidad que les genera tener su propia casa y la ilusión de convertirla en el hogar que imaginaron juntos.

El mensaje de Gonzalo Sorbo tras cumplir el sueño de la casa propia

“No soy de subir este tipo de cosas, pero me explota el corazón de felicidad. Después de mucho esfuerzo, tenemos nuestra casita que tanto soñamos”, escribió Gonzalo Sorbo junto al video que publicó en sus redes sociales. Con estas palabras, dejó en claro la importancia que tiene este momento para la pareja y el camino que recorrieron para alcanzar una meta que deseaban desde hacía tiempo.

Gonza Sorbo dejo ver el interior de su nueva casa

En el mismo mensaje, el joven también hizo referencia a lo que viene a partir de ahora: “A seguir trabajando y hacer de esta casa, nuestro hogar amado”. Además, le dedicó unas palabras a María Celeste, con quien comparte esta nueva etapa: “Amo compartir mi vida con vos”. El video permitió conocer algunos detalles de la propiedad, que combina espacios interiores amplios con un sector exterior pensado para disfrutar del aire libre.

Así es la casa de Gonzalo Sorbo y María Celeste

La vivienda de Gonzalo Sorbo y María Celeste tiene un estilo moderno y minimalista, con una fachada en tonos grises y blancos y una entrada principal en la que se destaca una puerta de madera oscura. En el interior, el living y el comedor se encuentran integrados en un ambiente amplio, con pisos de porcelanato claro, paredes blancas y grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín. Otro de los detalles que llaman la atención es la escalera que lleva al segundo piso, con escalones flotantes y una baranda de vidrio transparente que acompaña el diseño contemporáneo de la propiedad.

La cocina integrada cuenta con muebles blancos, una mesada oscura y una campana extractora de acero inoxidable. Hacia el exterior, la casa tiene una galería techada de amplias dimensiones, donde se encuentra la parrilla, además de un jardín con césped y una pileta rectangular con bordes de piedra atérmica.

La respuesta de María Celeste al mensaje de Gonzalo Soborno

María Celeste también quiso expresar lo que significaba este momento para ambos y respondió a la publicación con un mensaje en el que dejó en claro que todavía le costaba encontrar las palabras para describir su emoción. “Hace veinte minutos estoy intentando poner en palabras todo lo que se me llena el corazón”, escribió, antes de hacer referencia al esfuerzo que hubo detrás de este objetivo compartido.

Gonzalo Sorbo y su novia María Celeste cumplieron el sueño de la casa propia

“Solo puedo decir que nadie más que los dos sabe todo lo que hay atrás de esto”, agregó. Finalmente, le dedicó a Gonzalo Sorbo una frase que resumió sus sentimientos y la importancia de su vínculo más allá de la casa que acaban de conseguir: “Y que no importa donde, ni cuando (siempre te lo digo) vos sos mi hogar”. De esta manera, ambos celebraron en redes sociales un logro que tiene detrás mucho esfuerzo y un sueño que ahora podrán seguir construyendo juntos.