Cande Ruggeri renovó la ambientación de su casa para esperar la Navidad y dejó ver parte del trabajo realizado en el sector principal de la casa. Entre modificaciones en la distribución de los espacios y la incorporación de detalles vinculados a la temporada, la modelo comenzó a darle una nueva impronta al ambiente. El proceso incluyó distintas etapas y contó con la participación de su pareja y su hija, que se sumaron a una jornada dedicada a preparar el hogar para las próximas celebraciones.

Cande Ruggeri sorprendió con la nueva decoración que eligió poner en su casa para Navidad

Cande Ruggeri ya comenzó a preparar su casa para Navidad y en las últimas horas compartió un video en el que mostró cómo fue el proceso de decoración navideña junto a su familia. La influencer exhibió cada etapa del armado en el living principal de su hogar, un ambiente amplio y luminoso que se transformó en el escenario elegido para recibir una de las fechas más esperadas del calendario.

Cande Ruggeri

A través de sus redes sociales, la modelo mostró que la decoración empezó en el living, caracterizado por su diseño moderno y una marcada sensación de amplitud. Con techos altos, grandes ventanales orientados hacia el jardín y una paleta dominada por tonos claros, el espacio ya contaba con algunos guiños festivos. Sobre la pared principal, la pantalla del televisor reproducía una escena invernal, acompañando el clima navideño que comenzaba a instalarse en el ambiente.

Para iniciar el armado, Cande Ruggeri y su familia reorganizaron algunos objetos que habitualmente ocupan la mesa ratona del living. De esta manera, despejaron la superficie para utilizarla como apoyo durante la preparación. Allí, aparecieron las distintas piezas del árbol artificial, además de las cajas y bolsas que contenían los adornos seleccionados para este año. Mientras los adultos avanzaban con el montaje, Vita, su hija, observaba los preparativos y participaba de los primeros momentos de la decoración.

El lugar elegido para instalar el árbol fue uno de los rincones cercanos a los ventanales. Allí comenzaron a ensamblar cada uno de los módulos de la estructura, desde la base hasta la parte superior. Una vez completado el armado, dedicaron varios minutos a abrir y acomodar las ramas para lograr una apariencia más frondosa y uniforme. El resultado fue un árbol XL, pensado para aprovechar la altura del espacio y convertirse en el principal protagonista.

Luces cálidas y guirnaldas brillantes: La decoración navideña de Cande Ruggeri

Con la estructura terminada, llegó el momento de incorporar la iluminación. Cande Ruggeri y su pareja distribuyeron luces cálidas a lo largo de todo el árbol, prestando especial atención a las zonas más altas. Para alcanzar cada sector utilizaron una escalera plegable, lo que les permitió repartir la iluminación de forma homogénea. Mientras tanto, la pequeña de la familia alternó entre la observación del armado y pasó momentos jugando junto a ellos.

La decoración de Navidad de Cande Ruggeri y su familia

La propuesta decorativa elegida para este año estuvo centrada en una combinación clásica de tonos plateados y blancos. Entre los elementos destacados aparecieron flores con terminaciones brillantes, mariposas decorativas de acabado luminoso y una amplia variedad de esferas. La selección reunió piezas de distintos tamaños y texturas para aportar profundidad visual, siempre dentro de una misma gama cromática.

A medida que avanzaba la decoración, Cande Ruggeri y su familia tuvieron una participación activa en la preparación. Uno de los momentos más especiales del proceso fue la colocación de la estrella que corona el árbol. Para esa tarea, Vita fue protagonista al colaborar en la ubicación del adorno más destacado mientras sus padres continuaban ajustando detalles en las ramas intermedias y bajas.

La decoración de Navidad de Cande Ruggeri y su familia

Una vez finalizado el montaje, el living incorporó nuevos accesorios que reforzaron la temática festiva. Sobre la mesa ratona, Cande Ruggeri decidió colocar figuras navideñas inspiradas en gnomos, con detalles textiles en rojo, barbas blancas y luces incorporadas. Además, en la repisa cercana al hogar sumaron pequeñas figuras de renos en color blanco que acompañan la estética general del espacio. Con estos elementos, terminó de integrar cada rincón del ambiente bajo una misma propuesta decorativa para recibir la Navidad.

VDV