Se filtró la nueva estrategia de Wanda Nara para que Mauro Icardi no pueda salir de la Argentina

La paz entre Wanda Nara y Mauro Icardi pareciera que no llegará. La expareja mantiene en curso una guerra judicial y mediática en disputa del cuidado de sus dos hijas en común, mientras el jugador exige la restitución internacional para que las menores regresen a Turquía, la conductora pide continuar viviendo en la Argentina, donde están instaladas desde hace más de un año.

Pese a que este desacuerdo es uno de los pilares de su conflicto, ambos no dudan en sumar denuncias cruzadas. En esta ocasión, es Wanda Nara quien hizo una nueva presentación judicial con la intención de que su expareja cumpla con una de las medidas establecidas.

Wanda Nara pidió que Mauro Icardi no salga del país

Este 10 de noviembre, y luego de varios meses, Mauro Icardi llegó a la Argentina acompañado de su novia, la China Suárez. Mientras que la actriz cumplirá con responsabilidades laborales correspondientes a la presentación de su nueva serie, el jugador llegó con la intención de reencontrarse con sus hijas, lo que finalmente se llevó a cabo sin complicaciones, cuestión que no había pasado anteriormente.

Pese a que se especula que ambos están cumpliendo con las disposiciones de la Justicia, Wanda Nara dio un paso más. Luego de cambiar de abogado y dejar fuera de su defensa a Nicolás Payarola y reemplazado por Diego Palombo, la nueva defensa hizo su primer paso: presentó un nuevo escrito ante la Justicia.

“Este abogado hoy presentó un escrito contra Mauro Icardi. Pide que no lo dejen salir del país mientras esté con las nenas, hasta que pague 152.510 dólares de la cuota alimentaria que debe”, reveló Guido Zaffora en DDM (América). Por su parte, el periodista indicó que difícilmente esto se lleve a cabo “porque el juez Hagopián le prometió a Icardi que podría salir del país, siempre que mantuviera al día los pagos psicológicos y educativos de sus hijas”.

No obstante, semanas atrás la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) había hecho un fuerte descargo en redes sociales donde aseguró que el padre de las menores debía meses de cuota alimentaria, como así también el pago de la obra social. “Icardi se va el lunes. Aunque el juez se tome los cinco días que el código procesal le permite para resolver, Mauro ya va a estar fuera del país”, aseguraron desde DMM, por lo que este pedido no podría efectuarse.

Por el momento, Mauro Icardi mantiene gran hermetismo sobre su estadía en la Argentina, resguardando a sus hijas, por lo que en primera instancia estaría cumpliendo con las medidas establecidas. Por su parte, Wanda Nara también se llamó a silencio al respecto.