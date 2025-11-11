La advertencia de Julieta Prandi por la posibilidad de que declaren nulo el juicio a Claudio Contardi: “Este cuerpo no lo resistiría”

La causa que enfrenta a Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi, volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática. Aunque el Tribunal en lo Criminal de Campana rechazó recientemente el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, la disputa continúa en la Cámara de Casación. Allí, los abogados de Contardi buscan que el juicio sea declarado nulo para que el proceso vuelva a comenzar desde cero.

Para Julieta Prandi, que esperó casi seis años para llegar a una sentencia, esta posibilidad no solo representa un retroceso judicial, sino también un golpe emocional profundo. La condena significó recuperar su tranquilidad, reconstruir su vida junto a sus hijos y dejar atrás años marcados por el miedo.

El complicado presente de Julieta Prandi

En su visita al ciclo A la Barbarossa, Julieta Prandi explicó cómo cambia su día a día desde que Contardi permanece detenido: “Un día a día es un empezar, el sentir que no me siento amenazada”, afirmó. Explicó que su pedido a la Justicia siempre fue claro: necesitaba que él permaneciera en prisión para poder vivir sin temor a represalias: “Siempre tuve esa sensación... Yo me fui amenazada de muerte, tranquilamente me podría pasar algo. Para mí es lo mínimo que me podían dar de garantía”.

La modelo también dio detalles sobre lo complejo y extenso que fue el proceso: “Tuvo seis abogados en todo el proceso y apeló a todas las instancias posibles para dilatar y no llegar a juicio. Todas las estrategias las usó”, recordó. Durante años, cada paso judicial se desarrolló entre obstáculos, trámites y discusiones técnicas que, según relató, parecían no terminar nunca.

La advertencia de Julieta Prandi

Hoy, la defensa de Contardi argumenta que el juicio debería haber sido por jurados. Sin embargo, Julieta Prandi recordó que ella misma había solicitado ese formato y que fue la defensa quien se había opuesto: “Ahora que lo tuvo sin jurados dice ‘estuve indefenso’ y quiere la nulidad. Este cuerpo no resiste otro juicio ya”, sostuvo con firmeza.

Finalmente, Julieta Prandi dejó en claro que su lucha excede lo personal: “Esto tiene que sentar un precedente y marcar un ejemplo. Ojalá le allanen el camino a las que todavía lo están viviendo”, señaló la modelo. Con estas palabras, la mediática dejó claro que espera que la justicia abogue por su bien y el de todas las mujeres que vieron esperanza en su caso.