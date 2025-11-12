El pedido de Yanina Latorre tras dar detalles del nuevo abogado de Wanda Nara: "Que alguien la cuide"

Wanda Nara sufrió un revés judicial, en medio de su guerra con Mauro Icardi y su semana sin sus hijas. El martes 11 de noviembre, se dio a conocer que Nicolás Payarola había dejado de ser su abogado, tras meses de acusaciones en su contra por la denuncia de Gonzalo Montiel y su familia. En este contexto, un nuevo letrado está a cargo del caso de Nara, y Yanina Latorre no tardó en compartir los detalles de él. Sin embargo, tanto ella como sus seguidores quedaron sorprendidos con algunas actitudes, por lo que ella lanzó un pedido en Instagram.

El pedido de Yanina Latorre sobre el nuevo abogado de Wanda Nara: "Que alguien la cuide"

Yanina Latorre dio detalles de la "novela turca", en medio del regreso de Mauro Icardi a la Argentina y el cambio de abogados de Wanda Nara. En sus historias de Instagram, mostró la cuenta oficial del nuevo abogado de la conductora de MasterChef Celebrity, llamado Diego Palombo, un experto en el ámbito Penal. Sin embargo, los posteos que compartió generaron diversos comentarios al respecto. "Agradece sanguchitos de miga en IG. Me vuelvo loca", escribió la conductora de SQP en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Yanina Latorre criticó duramente los posteos del letrado, y aseguró que él estaba atento a lo que ella hacía. "El abogado de Wanda borro los posteos marginales de IG. Los tengo todos. De manual. También le ayude a subir seguidores. Tenia 400 y ya va por los 600", destacó la periodista. Fue en este contexto en el que hizo un pedido para la modelo, teniendo en cuenta las actitudes del letrado. "Que alguien cuide a Wanda", escribió en una de sus últimas historias, dando su tajante opinión sobre el profesional.

El último intento de Nicolás Payarola en la guerra Wanda-Icardi

Durante el lunes 10 de noviembre, se dio a conocer una última movida legal que Nicolás Payarola intentó para ayudar a Wanda Nara en su guerra con Mauro Icardi. El letrado había pedido una medida cautelar para que la modelo supiera dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién, y prohibiendo la unión entre la China Suárez y sus hijos con las menores. Sin embargo, la Justicia lo negó, dado que no había fuertes justificaciones para mantenerlo, por lo que ese fue el último intento del abogado.

Wanda Nara está viviendo una semana de tensión, mientras que Mauro Icardi disfruta de unos días con sus hijas en la Argentina. En medio de este avance del futbolista en su relación con las menores, la modelo y conductora de MasterChef Celebrity tuvo que hacer un cambio de representación, provocando que Yanina Latorre reaccione ante esto. La periodista no dudó en mostrar el perfil del nuevo letrado, y dio su tajante opinión al respecto.

