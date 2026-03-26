El viaje de Donato De Santis por Italia: postales y secretos de su recorrido

Luego de anunciar frente a cámara que ya no será parte de “Masterchef Celebrity”, Donato De Santis, el reconocido jurado y chef italiano emprendió un viaje a su país natal, Italia.
“Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso”, compartió De Santis con un look abrigado y casco.
Donato detalló qué lo enamora de su tierra natal.
"Acá la vida va a otro ritmo. Pasás por pueblitos blancos, piedras viejas, olor a mediterráneo, y entendés por qué uno vuelve siempre", aseguró el exjurado de "MasterChef."
"Manejar así es cocinar sin receta. Elegís la curva, escuchás el motor, y dejás que el paisaje haga el resto", se sinceró Donato junto a una secuencia en plena ruta.
Y agregó: "Puglia tiene esa magia. Te saca el apuro. Te devuelve simpleza. Y por un rato, no hace falta nada más."
Cómo fue la renuncia de Donato a MasterChef: sus razones
“Con esta hice 10 edición de MasterChef y la pasé espectacular. Fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado”, confirmó el dueño de Cucina Paradiso, quien se despidió para siempre del formato gastronómico de Telefe. Y fue la final 2026 del ciclo el escenario que eligió para confesarlo ante la sorpresa de su conductora, Wanda Nara.