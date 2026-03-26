El viaje de Donato De Santis por Italia: postales y secretos de su recorrido

Luego de anunciar frente a cámara que ya no será parte de “Masterchef Celebrity”, Donato De Santis, el reconocido jurado y chef italiano emprendió un viaje a su país natal, Italia.

“Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso”, compartió De Santis con un look abrigado y casco.

El elegante y abrigado look de Donato para viajar en su Vespa.

Donato detalló qué lo enamora de su tierra natal.

"Acá la vida va a otro ritmo. Pasás por pueblitos blancos, piedras viejas, olor a mediterráneo, y entendés por qué uno vuelve siempre", aseguró el exjurado de "MasterChef."

El chef compartió postales de su idílico viaje por la Puglia.

"Manejar así es cocinar sin receta. Elegís la curva, escuchás el motor, y dejás que el paisaje haga el resto", se sinceró Donato junto a una secuencia en plena ruta.

Y agregó: "Puglia tiene esa magia. Te saca el apuro. Te devuelve simpleza. Y por un rato, no hace falta nada más."

Donato renunció a "MasterChef Celebrity" y emprendió un viaje a su país natal.

Cómo fue la renuncia de Donato a MasterChef: sus razones

“Con esta hice 10 edición de MasterChef y la pasé espectacular. Fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado”, confirmó el dueño de Cucina Paradiso, quien se despidió para siempre del formato gastronómico de Telefe. Y fue la final 2026 del ciclo el escenario que eligió para confesarlo ante la sorpresa de su conductora, Wanda Nara.