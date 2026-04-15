El cumpleaños de Juana Viale tuvo un momento especial en redes sociales gracias al mensaje que le dedicó su hija mayor, Ámbar de Benedictis. Lejos de los saludos tradicionales, la joven influencer optó por un posteo íntimo y cargado de sensibilidad que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Ámbar de Benedictis y Juana Viale

El tierno saludo de cumpleaños de Ámbar de Benedictis a Juana Viale

A través de su cuenta de Instagram, Ámbar de Benedictis compartió un carrusel de fotos que repasa distintos momentos de su vínculo con la conductora. Entre las imágenes se destacan postales de su infancia, donde se la ve de bebé en brazos de Juana Viale, y otras más actuales, como una aparición juntas en la alfombra roja de los premios Martín Fierro o una sesión de fotos compartida.

Ámbar de Benedictis y Juana Viale

Pero también hubo lugar para escenas más cotidianas y personales: algunas de las fotos, según dejó entrever, fueron tomadas por la influencer y muestran a la conductora en la intimidad de su casa. Esa selección le dio al posteo un tono cercano, alejado del brillo mediático y más enfocado en el vínculo madre e hija.

Fiel a su estilo, la modelo acompañó las imágenes con un mensaje breve pero poético, que sintetiza su forma de expresarse: “Feliz día. Rojo o azul, da igual. Solo te deseo feliz tanto como todo lo que recuerdo”.

La foto inédita de Ámbar de Benedictis y Juana Viale

El texto, escrito con un aire casi literario, refuerza la identidad que la joven viene construyendo en redes, donde combina estética, sensibilidad y un perfil bajo en comparación con la exposición que históricamente rodeó a su familia.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, el posteo no pasó desapercibido y cosechó miles de likes y comentarios de seguidores que destacaron tanto la ternura del mensaje como la complicidad que se percibe entre ambas.

Ámbar de Benedictis

Así, en medio de los festejos por su cumpleaños, Juana Viale recibió uno de los saludos más especiales: el de su hija, que eligió homenajearla con recuerdos, imágenes y palabras que hablan de un vínculo profundo y genuino.