Así es la nueva vida de Marcos Ginocchio: lejos de la televisión y "deambulando"

El presente de Marcos Ginocchio parece ir mucho más alejado del circuito habitual de la fama. Eso es, al menos, lo que dejaron entrever en La mañana con Moria (eltrece), donde contaron que el ganador de Gran Hermano 2022-2023 suele aparecer los domingos en una iglesia, algo poco habitual para alguien con su nivel de exposición. El dato llamó la atención porque vuelve a reforzar una imagen muy asociada a él: la de un chico reservado, con guitarra en mano y perfil bajo
Marcos Ginocchio y un presente cada vez más corrido de la exposición
Fue el periodista Gustavo Méndez quien dio los detalles al aire. “Se sienta en la puerta, en la puerta del ingreso a la iglesia San Benito, como dijimos. Trata de que no lo reconozcan, se le han acercado a hablar. Él está muy tímido, como que no quiere hablar, es monosilábico”, contó. Según su relato, Marcos Ginocchio llega con una moto, se pone una gorra, mira para abajo y trata de pasar inadvertido.
Méndez incluso sumó un detalle más: “Cuando ha llegado con la moto ha tocado bocina, como diciendo, bueno, es un lugar de sigilo, de tranquilidad”. La descripción encaja bastante con la imagen que siempre proyectó el salteño: reservado, educado y poco dado al show. Moria también aportó su mirada y recordó que, cada vez que le tocó cruzárselo, le pareció “muy amoroso”, aunque reconoció que siempre lo vio como “medio tímidón”.
Marcos Ginocchio entre la abogacía, el bajo perfil y nuevas ofertas
En esa misma línea, el periodista de La mañana con Moria, remarcó que sigue despertando una convocatoria enorme, incluso sin necesidad de aparecer demasiado. “Él prende YouTube, vos sabés que, y se le suman 100.000 personas al toque cuando quiere tocar la guitarra”, explicó, reforzando la idea de que su vínculo con la gente sigue intacto, aun cuando él elige mostrarse poco.
En el programa también contaron que Marcos recibió propuestas para sumarse a un reality, aunque no quisieron revelar cuál. A eso se suma otro dato que ayuda a entender su presente: “Se recibió abogado en Salta”, remarcaron al aire, y también deslizaron que rechazó varias marcas que no tenían que ver con su perfil, como apuestas o comida chatarra.
Esa selección habla de alguien que no parece dispuesto a aceptar cualquier cosa solo por seguir vigente. Esa selección también ayuda a entender cómo viene llevando este momento. Marcos Ginocchio parece bastante firme a la hora de decidir qué acepta y qué no, sin correrse demasiado del perfil bajo que lo caracterizó desde el comienzo.