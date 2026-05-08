La nueva vida de Morena Rial: se filtró la nota que se sacó en la universidad

A pesar de cumplir con prisión domiciliaria en la casa de su hermana Rocío, Morena Rial no se detiene. La joven, que estuvo siete meses derenidad en la Unidad 51 del Penal de Magdalena, decidió realizar cambios en su vida, alineados con las medidas judiciales extendidas, y comenzó a cursar en la Facultad de Derecho la carrera de abogacía. La motivación parece ser más que un simple interés académico; es una forma de reencontrarse con un futuro que no ve tan lejano.

Morena Rial y el paso por la universidad

Hace casi dos meses que Morena Rial inició su cursada en la carrera de abogacía, y ya dio su primer gran paso: rendir un examen. La noticia sorprendió a todos cuando se filtró la nota, acompañada de una imagen que circuló en las redes sociales y que dejó en evidencia su desempeño.

Morena Rial//Archivo

En ese primer parcial de Derecho Penal, Morena Rial respondió correctamente 18 de las 20 preguntas del examen, obteniendo un calificación que dejó paralizado a más de uno. Un resultado que, para ella y su entorno, refleja su dedicación y ganas de salir adelante.

Morena Rial//Archivo

La calificación que obtuvo Morena Rial

El abogado Alejandro Cipolla, cercano a la influencer, no dudó en compartir su orgullo: “Mi mejor alumna”, escribió en Instagram junto a la foto del resultado. La publicación generó revuelo y despertó la curiosidad de sus seguidores, que se preguntan qué más puede lograr en medio de tantas dificultades.

Según la publicación del letrado, Morena Rial obtuvo un 9 en su primer parcial de la materia Derecho Penal en la Universidad del Siglo XXI. Un buen comienzo para la hija de Jorge Rial, que busca hacer un cambio en su vida. Esa calificación demuestra las horas concentrada en su carrera.

De acuerdo a una nota que Alejandro Cipolla dio para TN, Morena Rial ya cursa varias materias en la Universidad Siglo XXI y que su intención es continuar con sus estudios y convertirse en abogada. “Se anotó en la Siglo XXI. Ya comenzó la cursada, está haciendo cuatro materias”, detalló.