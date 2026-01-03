Así es la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: estilo industrial, espacios pensados para sus perros y lista para su beba

En la dulce espera de su primera hija, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se refugian en su casa de Italia, la cual se destaca por llevar un estilo industrial con ambientes funcionales y pensados para su total comodidad. Asimismo, la actriz y el futbolista crearon espacios para sus perros Kaia y Bowen. En las últimas semanas, también comenzaron a preparar su hogar para la llegada de su beba.

Elegante y funcional: la increíble decoración que lleva la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia

Desde hace años, Oriana Sabatini vive en Roma junto a Paulo Dybala. La cantante decidió acompañar la carrera futbolística de su pareja y poner una pausa a su agenda laboral como actriz y cantante. En 2025, anunció feliz y emocionada que esperan una niña, por lo que se prepara para recibirla con amor y entusiasmo.

Mediante su red social de Instagram, tanto Oriana como Paulo han dejado ver la increíble decoración minimalista y elegante que lleva su propiedad. Se trata de una propiedad rodeada de naturaleza, que está pensada para el disfrute en pareja y en compañía de sus mascotas. Con ambientes amplios, luminosos y detalles clásicos, este lugar se convirtió en su favorito y es donde siempre vuelven para retomar su vida en pareja.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Ubicada en la exclusiva zona de Moncalieri, a pocos kilómetros del centro de Turín, la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se destaca por su arquitectura moderna con líneas rectas. En la misma predominan los tonos neutros, como el blanco, el gris y el negro, que aportan luminosidad y elegancia al ambiente.

Uno de los elementos más destacados de la entrada a la residencia es la escalera de diseño contemporáneo, con escalones flotantes en color claro y una baranda de vidrio, que refuerza el concepto actual y sofisticado del hogar. En cuanto al living, las paredes pintadas de blanco llevan textura y elementos claves como un espejo rectangular con marco de madera en color gris degastado, ventilador de techo y sillón tapizado en tonalidad beige. Además, se puede ver que hay una ventana cerca con cortinas verdes.

Oriana Sabatini

Uno de los espacios favoritos de Paulo Dybala es su vestidor de estética clásica y sobria, pensado tanto para el guardado de sus prendas como para el uso cotidiano. El mismo lleva muebles a medida en madera clara, que aportan calidez y armonía visual, combinado con estantes abiertos, cajoneras bajas y barrales para colgar la ropa.

La paleta neutra como beige, madera natural y tonos claros logra un ambiente luminoso y relajado, acompañado por una buena entrada de luz natural a través de un ventanal. Su vestidor, además, pose un espejo de cuerpo entero con marco colonial que lo ayuda a verse y elegir sus looks para cada ocasión.

Paulo Dybala

En cuanto al exterior de su propiedad en Italia, podemos mencionar una terraza pensada como un sector de descanso y disfrute al aire libre. Este sitio es moderno, integrado y funcional, ideal para pasar tiempo en familia o con mascotas. Tal como se puede ver en la foto que publicaron hace un tiempo, su piso es de madera tipo deck, tiene grandes ventanales y superficies en tonos claros, como el blanco y el gris. Las barandas que rodean este rincón son de vidrio, lo que le suma ese toque minimalista y sin excesos que caracteriza a la vivienda.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En resumen, así es la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: lleva un estilo industrial, contiene espacios pensados para sus perros, Kaia y Bowen y ya está lista para recibir a su beba, que nacerá en marzo de este año según reveló Catherine Fulop, madre de la artista.

Catherine Fulop reveló el motivo por el que Oriana Sabatini no quiere vivir más en Italia

Catherine Fulop atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: en poco más de tres meses se convertirá en abuela por primera vez. En ese contexto de emoción familiar, la actriz se animó a hablar públicamente sobre cómo vive el embarazo su hija, Oriana Sabatini, y sorprendió al revelar el motivo por el cual la cantante no quiere seguir viviendo en Italia.

A pocas semanas de convertirse en abuela por primera vez, la artista contó en Otro día perdido (eltrece): "Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos". De esta manera, Cathy mencionó cómo le afectó a su hija, que está tránsitando la recta final del embarazo, el regreso a la Argentina de Camila Galante y Leandro Paredes.

Oriana Sabatini y Catherine Fulop

"Hablando en serio, Ori está muy sola", se sinceró la actriz. Sin embargo, aclaró que, de concretarse un eventual regreso a Buenos Aires, un rumor que circula desde hace meses en el ambiente futbolero, no sería inmediato: "Si es, será para junio. Ahora no. Oriana va a ser mamá en marzo y yo ya tengo pasaje para Roma en enero".

Sobre el final de la charla, Mario Pergolini le preguntó qué opina ante la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en Boca, teniendo en cuenta que su esposo, Ova Sabatini, es un reconocido hincha de River. Fiel a su estilo, Catherine cerró con humor: "Si a Ova le dicen que le devuelven a la hija y a la nieta, no le va a quedar otra que decir que sí".