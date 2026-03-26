Confirman la condena a Morena Rial: “En 8 meses puede pedir la condicional”

Después de semanas marcadas por la tensión judicial, Morena Rial quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse una definición importante en la causa que la investiga por una serie de robos en la zona norte del Conurbano bonaerense. La influencer había quedado comprometida en un expediente delicado, con agravantes que complicaban seriamente su situación penal.

Morena Rial condenada a prisión

En ese contexto, la hija de Jorge Rial avanzó con una estrategia judicial que le permitió cerrar un acuerdo con la fiscalía. A través de un juicio abreviado, Morena Rial asumió su responsabilidad en los hechos que se le imputan y aceptó una condena que, si bien es de cumplimiento efectivo, podría derivar en una nueva instancia judicial dentro de pocos meses.

Morena Rial podría tener prisión domiciliaria

La información fue dada a conocer en DDM, donde el periodista Martín Candalaft explicó en detalle cuál es la situación actual de Morena Rial tras la firma del acuerdo judicial. “Tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria”, contó el periodista, dejando claro que la influencer no regresaría a una unidad penitenciaria común, sino que continuaría bajo arresto domiciliario.

Además, Martín Candalaft remarcó que el cómputo de la pena contempla el tiempo que Morena ya pasó detenida, lo que abre una posibilidad concreta a futuro. “El cálculo que se hace es que en ocho meses podría pedir la condicional”, señaló, aunque aclaró que eso dependerá de la evaluación y aprobación de la jueza a cargo del caso.

Cómo sigue la situación judicial de Morena Rial

Más allá de este acuerdo, la situación de Morena Rial todavía no está completamente cerrada. Según trascendió, la jueza María Coelho, del Tribunal N°7 de San Isidro, tiene un plazo de diez días para definir si ratifica el juicio abreviado, rechaza la sentencia o incluso decide modificar la pena acordada.

Morena Rial

Ese punto no es menor, ya que si bien el arreglo con el fiscal representa un escenario considerablemente más favorable que el que enfrentaba inicialmente, todavía resta una validación judicial para que todo quede formalmente firme. También se supo que la influencer podría continuar junto a su hijo Amadeo en el departamento de su hermana Rocío, en el marco del beneficio de prisión domiciliaria. De esta manera, Morena Rial logró encaminar su frente judicial con una condena concreta, pero también con una posibilidad que ya empieza a instalarse con fuerza, la posibilidad de pedir la libertad condicional mucho antes de lo que muchos imaginaban.