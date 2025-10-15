Se filtró la verdadera reacción de Nicolás Behringer al ganar la Voz Argentina: El video del momento en el que se proclama campeón

Nicolás Behringer se consagró como el ganador de La Voz Argentina debido al cariño y el apoyo de la gente. El joven, que es artista callejero, logró cautivar al público con cada una de sus presentaciones y ganó gran reconocimiento por su talento, su historia de resiliencia y su personalidad. Su coach Luck Ra se mostró orgulloso y feliz de que hayan ganado el certamen. Tanto es así que lo invitó a su residencia para compartir unos mates y celebrar juntos de esta victoria. Ahora también se dio a conocer la verdadera reacción del cantante ya que la final se encontraba grabada, tal como trascendió y confirmó Nicolás Occhiato.

Se filtró la verdadera reacción de Nicolás Behringer tras ganar la Voz Argentina: El video del momento en el que se proclama campeón

La final de La Voz Argentina causó mucha alegría en los seguidores de Nicolás Behringer ya que él salió campeón de esta edición, pero también generó críticas por "la falta de emoción" al no haberse transmitido en vivo. Tal como trascendió semanas antes, la producción del ciclo habría grabado la misma escena con todos los finalistas y luego pondría al aire a la persona que fue elegida por la audiencia.

Esto mismo lo confirmó Nicolás Occhiato en su programa en Luzu, en el que resaltó que la emoción de cada concursante no fue genuina ya que todos debieron fingir que ganaron la competencia. “Fue grabada, una cagada que sea grabada. No sé si esto se cuenta, pero bueno. No depende ni de mí ni de la producción, depende de las necesidades del canal”, expresó el conductor del formato. Y explicó: "Grabamos cuatro programas distintos, donde cada uno era el ganador. Todos actuaron que ganaron”.

Nicolás Behringer y Nicolás Occhiato en La Voz Argentina

Esta decisión de Telefe enojó y molestó a muchas personas que seguían de cerca el reality y que esperaban ver cómo se tomaba Nicolás Behringer la noticia. En medio de las repercusiones, se filtró en las redes sociales un particular video en el que se puede ver el momento en que Nicolás Behringer se entera que gana La Voz Argentina. Según se puede apreciar de la filmación, el cantante se encontraba reunido con su hermana Julieta, su novia y sus amigos más cercanos.

Para registrar este instante, decidió colocar frente a él la cámara de su celular y comenzar a grabar. Así fue que quedó registrada su cara de sorpresa y su felicidad al escuchar su nombre como el más elegido por el público. El clip lo muestra brazado a sus seres queridos y con una clara expresión que reflejaba sus sentimientos más espontáneos.

Cabe recordar que con esta consagración, Nicolás Behringer se llevó 70 millones de pesos, un vehículo 0 km y un contrato con la discográfica Universal para lanzar su propia carrera musical. Además, Telefe informó que Alan Lez quedó en segundo lugar, Milagros Amud en el tercer puesto y Eugenia Rodríguez en el cuarto. Pese a los resultados, los cuatros tienen un exitoso camino por delante ya que lograron traspasar la pantalla y conectar con la gente.

Luck Ra y Nicolás Behringer

En las últimas horas, Nico reveló que aún está pensando qué hacer con su premio, pero que lo más importante para él, según contó en Clarín, es tener su propia casa para vivir con su hermana Julieta, a quien adoptó tras la muerte de su padre en común. De esta manera, se filtró la verdadera reacción de Nicolás Behringer tras ganar la Voz Argentina y el video del momento en el que se proclama campeón no tardó en volverse viral.