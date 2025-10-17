El inesperado show callejero que Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, ofreció junto a Luck Ra

Los festejos por la consagración de La Voz Argentina 2025 todavía no terminan. A pocos días de la final, Nicolás Behringer y su coach, Luck Ra, decidieron celebrar el triunfo de una forma espontánea y simbólica: llevando su música de nuevo a las calles. El viernes 17 de octubre por la tarde, ambos artistas sorprendieron al público con un show improvisado frente al Teatro Colón, donde decenas de personas se detuvieron a escucharlos y grabar el momento con sus teléfonos.

Nicolás Behringer y Luck Ra

El show callejero que Nicolás Behringer ofreció junto a Luck Ra en el centro porteño

El ganador del reality llegó con su guitarra, fiel a sus raíces como artista callejero. Antes de pisar el escenario de La Voz Argentina, Nico se ganaba la vida tocando en distintas líneas de subte y en varios puntos del centro porteño. Por eso, el lugar elegido para esta presentación no fue casual: la plaza del Colón, símbolo de la vida cultural de Buenos Aires, se convirtió en el escenario perfecto para cerrar el círculo de su historia.

Para acompañarlo en esta aventura urbana, Luck Ra se animó a jugar al incógnito. El cordobés, reconocido por su característico pelo azul, apareció con una capucha, lentes de sol, una peluca castaña y un bigote falso, intentando pasar desapercibido entre la multitud. Sin embargo, su voz lo delató enseguida. Algunos fanáticos lo reconocieron de inmediato y el secreto duró apenas unos minutos.

El repertorio arrancó con “Un pacto”, de Bersuit Vergarabat, la misma canción que Behringer interpretó en la final del certamen de Telefe. Su potente voz y la energía del público convirtieron la calle en un escenario a cielo abierto. Al terminar, el cordobés no pudo contener la risa: “El bigote me está picando”, dijo mientras se lo quitaba, revelando así su identidad ante los aplausos y los gritos de los presentes.

El dúo continuó con “Que me falte todo”, el tema que los consagró campeones, y cerró la tarde con “La morocha”, otro éxito del cantante cordobés que hizo bailar a todos los que pasaban por la zona. La improvisada actuación terminó siendo una verdadera fiesta popular, con turistas, oficinistas y curiosos sumándose al coro.

Más tarde, en redes sociales, Luck Ra compartió un video del encuentro y bromeó con su caracterización: “Se presentó Rucau”, escribió, haciendo alusión al divertido apodo que le puso Susana Giménez por error durante los Martín Fierro. Así, entre aplausos, selfies y sonrisas, Nicolás Behringer volvió a demostrar que su esencia sigue intacta: la de un artista que nació en la calle, conquistó la televisión y todavía disfruta de cantar cara a cara con la gente.

F.A