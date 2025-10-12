Uno por uno, quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025 y qué premios se llevará el ganador

Después de más de cuatro meses de competencia, La Voz Argentina 2025 llega a su fin. La gran final de reality, conducido por Nicolás Occhiato, se llevará adelante entre el domingo y el lunes por la pantalla de Telefe y cuatro participantes buscarán llevarse los 70 millones de pesos.

Uno por uno, quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Entre el domingo y lunes se llevará adelante la gran final de La Voz Argentina 2025, el exitoso reality musical de Telefe que una vez más conquistó al público con voces únicas, emociones intensas y grandes historias de vida. Después de meses de competencia, solo cuatro participantes lograron llegar a la instancia decisiva: Eugenia Rodríguez, Milagros Amud, Nicolás Behringer y Alan Lez.

Todos los finalistas de La Voz Argentina 2025

Eugenia Rodríguez – Team Miranda!

Eugenia Rodríguez, tiene 27 años y nació en Tucumán, se convirtió en una de las revelaciones del reality. En su audición a ciegas cantó “Gloria” de Laura Branigan y le valió un lugar en el equipo de Miranda!. Desde entonces, su crecimiento fue constante, demostrando una gran versatilidad y una conexión especial con el público. Su paso por el programa estuvo marcado por interpretaciones llenas de energía y sensibilidad, que la posicionaron como una de las favoritas para llevarse el título. En el último programa, la tucumana cantó "The edge of glory" y eliminó a Emiliano Villagra.

Eugenia Rodríguez

Milagros Amud – Team Soledad

Con solo 19 años, Milagros Amud representa la fuerza de las nuevas generaciones que honran las raíces musicales argentinas. Nacida en San Miguel, provincia de Buenos Aires, cautivó a Soledad Pastorutti con su voz profunda y su amor por el tango, un género que heredó de su bisabuelo y que la acompaña en cada presentación. Durante el certamen, Milagros se destacó por su estilo clásico y emotivo, y por lograr que cada interpretación fuera una historia en sí misma. A la final llegó tras interpretar "Arrabal amargo" de Carlos Gardel y derrotar a Violeta Lemos.

Milagros Amud

Nicolás Behringer – Team Luck Ra

La historia de Nicolás Behringer, de 28 años, está atravesada por la resiliencia. El joven cantante, que perdió a su padre y se hizo cargo de su hermana menor, encontró en la música una forma de salir adelante. En su audición a ciegas emocionó con “Prófugos” de Soda Stereo y se ganó un lugar en el equipo de Luck Ra. Desde entonces, su entrega, su voz potente y su historia de vida lo transformaron en uno de los finalistas más queridos por el público. En el último programa cantó "Is this love" de Whitesnake y dejó afuera a Nathalie Aponte.

Nicolás Behringer

Alan Lez – Team Lali

Desde San Antonio de Padua, Alan Lez, de 29 años, llegó a La Voz Argentina con un disco grabado y una gran experiencia musical. Su audición impactó a Lali Espósito, quien no dudó en sumarlo a su equipo. Con un estilo moderno, una gran presencia escénica y un registro vocal versátil, Alan logró destacarse en cada gala. Su carisma y su conexión con el público lo convirtieron en una figura central del programa. Al último programa del reality llegó después de cantar "La grasa de los capitales" de Serú Girán vencer en semifinales a Jaime Muñoz.

Alan Lez

Cuáles son los premios de La Voz Argentina 2025

Entre el domingo y el lunes se llevará adelante la final de La Voz Argentina 2025. Según indicaron desde Telefe, la primera parte del programa se verá esta noche mientras y la decisión final será emitida antes del comienzo de MasterChef Celebrity.

Tal como confirmó Nicolás Occhiato, el ganador del reality se llevará 70 millones de pesos, un auto 0 kilómetro y la grabación de su primer disco con el sello de Universal Music. En tanto, quien quede en el sugundo puesto cobrará 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones.