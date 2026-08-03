El nuevo destino de Kelci Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, después del Mundial

Luego del receso del fútbol por la disputa del Mundial 2026, llevado a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, los futbolistas retomaron sus compromisos con sus respectivos clubes. Ese fue el caso de Kelci Rose Bowers, quien regresó a Inglaterra junto a su pareja, Marcos Senesi. Una vez instalada, la defensora afrontó una decisión clave para su futuro profesional: definir su próximo destino deportivo. La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde se mostró visiblemente entusiasmada por el inicio de esta nueva etapa en su carrera.

La nueva vida de Kelci Rose Bowers en Inglaterra

Este primer fin de semana de agosto, Kelci Rose Bowers anunció un nuevo paso en su carrera deportiva: dejó el Bournemouth para convertirse en nueva jugadora del Hashtag United. La defensora, de 22 años, se formó en las divisiones inferiores de Chelsea y Southampton, tuvo un paso por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), en Estados Unidos, y representó a Inglaterra en distintas categorías juveniles. En paralelo a su crecimiento profesional, mantiene una relación con Marcos Senesi, a quien acompañó durante todo el desarrollo de la cita mundialista vistiendo la camiseta argentina.

Kelci Rose Bowers | Instagram

Mediante su cuenta personal de Instagram, la atleta compartió algunos detalles de este nuevo capítulo en su vida. “Primer juego en los nuevos colores”, escribió al pie de dos fotos en la que se la ve con la indumentaria del club inglés mientras se coloca los botines. Por su parte, el club situado en Londres anunció la noticia en sus respectivos canales oficiales: “Nos complace anunciar que la dinámica lateral Kelci-Rose Bowers ha fichado oficialmente por el club. A sus 22 años, ya cuenta con una gran experiencia, tras haber sido una pieza clave del equipo del Bournemouth que terminó tercero la temporada pasada y ganó la FAWNL Cup”.

Cabe destacar que también las autoridades marcaron una curiosa perlita que la vincula con una hazaña en el pasado. “Tras haber representado a Inglaterra desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19, Kelci llega para aportar una gran solidez a nuestra defensa... Aunque todavía nos debe una, después de habernos marcado el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada pasada”.

La alegría de Marcos Senesi por el nuevo club de Kenci Rose Bowers

Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers no solo comparten su pasión por el fútbol, sino también su posición dentro del campo de juego: ambos se desempeñan como defensores. Con experiencia en cambios de club y adaptaciones a nuevos desafíos, el futbolista argentino acompañó de cerca a su pareja en el inicio de esta nueva etapa profesional y le brindó su apoyo tras su incorporación al Hashtag United.

“Show timeeeeee (es tiempo de show)”, puso en los comentarios, junto a un emoji de cara enamorada y otro de un corazón rojo. Monitos más tarde, la joven le devolvió la gentileza con dos corazones rojos, símbolo de su romance. Después del anuncio oficial, la futbolista mostró el apoyo que recibió de su novio. A través de sus historias de Instagram publicó un video en el que el Senesi aparece luciendo una gorra del club con la inscripción “Hacer el fútbol divertido otra vez”. Junto a la grabación, Kelci acompañó la publicación con un breve mensaje: “Tenemos un nuevo fanático”.

El mensaje de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers | Instagram

El cambio de club de Kelci Rose Bowers se dio en un momento de renovación para la pareja. Mientras la defensora inició una nueva etapa en el Hashtag United de Londres, Marcos Senesi también afrontó un giro en su carrera tras concretar su llegada al Tottenham. De esta manera, ambos comenzaron un nuevo capítulo deportivo en Inglaterra, acompañándose mutuamente y apostando a la pasión por el fútbol y el amor que los une como pareja.