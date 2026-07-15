"Lo voy a decir una sola vez": Kelci Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, se despachó sobre el Argentina contra Inglaterra

Kelci Rose Bowers habló del esperado duelo del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y respondió a la pregunta que más se repite entre los hinchas. Además, la modelo contó cómo vive las horas previas al partido y qué le dijo el defensor de la selección argentina.

¿Argentina o Inglaterra?: Kelci-Rose Bowers despejó las dudas sobre su apoyo en la semifinal del Mundial 2026

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 despierta una enorme expectativa no solo por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, sino también por las historias personales que rodean el encuentro. Una de ellas tiene como protagonista a Kelci Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, quien en las horas previas al partido rompió el silencio y contó cómo vive este enfrentamiento tan especial.

La modelo, que además se desempeña como futbolista en Inglaterra, fue encontrada por una periodista durante el tradicional banderazo de los hinchas argentinos en Atlanta. En la nota, se animó responder la pregunta que muchos seguidores se hacían desde que se confirmó el cruce entre ambas selecciones: ¿por quién alentará en la semifinal?

Kelci-Rose Bowers

Lejos de inclinarse por uno de los dos equipos, Kelci-Rose Bowers fue clara al explicar su postura y dejó en evidencia el cariño que siente tanto por su país natal como por la tierra de su pareja. "Lo voy a decir solo una vez, no tengo un lado. Tengo respeto por ambos lados. Solo espero que salga bien el juego", expresó con una sonrisa en su rostro. Con esta respuesta, Kelci-Rose Bowers dejó en claro que prefiere mantenerse al margen y disfrutar del encuentro desde un lugar de respeto hacia las dos selecciones.

Kelci-Rose Bowers contó cómo vive el partido de Argentina contra Inglaterra

Durante la entrevista, Kelci Rose Bowers también reveló que la previa del partido se vive con mucha intensidad, incluso para quienes están fuera del campo de juego. "Estoy un poco nerviosa", reconoció la joven entre risas al ser consultada sobre sus sensaciones antes del inicio de la semifinal.

Luego, Kelci Rose Bowers explicó que, pese a la presión que representa una instancia decisiva de la Copa del Mundo, pudo conversar con Marcos Senesi en las horas previas al encuentro. "Por supuesto que todos están nerviosos, es una semifinal aunque son nervios buenos y eso está bien", expresó.

Kelci-Rose Bowers

Más allá de los sentimientos encontrados que genera el enfrentamiento entre su país y el de su pareja, Kelci Rose Bowers se mostró entusiasmada por el espectáculo que ofrecerán Argentina e Inglaterra. "Será un gran partido. Creo que va a ser muy competitivo y uno de los mejores hasta ahora en la Copa del Mundo", aseguró adelantando un duelo de alto nivel.

De esta manera, Kelci-Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, se despachó sobre el Argentina contra Inglaterra. Mientras millones de fanáticos alientan por la Scaloneta, la modelo eligió mantenerse neutral. Con el corazón dividido entre ambos países, prefirió dejar de lado cualquier favoritismo y enviar un mensaje de respeto hacia ambos equipos.