Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mostró el increíble regalo que Lionel Messi le hizo a todos los jugadores de la Selección

Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los regalos que Lionel Messi preparó para todos los integrantes de la Selección argentina durante la concentración del Mundial 2026. A través de un video, la deportista mostró el exclusivo set personalizado que recibió el defensor y compartió algunos detalles de la historia detrás del obsequio.

Kelci Rose Bowers y Marcos Senesi

El futbolista, que integró el plantel argentino subcampeón del mundo tras incorporarse a la convocatoria definitiva luego de la lesión de Leonardo Balerdi, le confió el regalo a su pareja para que se lo cuidara durante el viaje. Mientras enseñaba cada uno de los elementos, Kelci Bowers explicó por qué el presente le pareció tan especial.

El exclusivo set que Lionel Messi preparó para el plantel

En el video, Kelci Bowers comenzó mostrando una bolsa personalizada con el nombre de Marcos Senesi y luego fue revelando el contenido del regalo: "Esta es una bolsa personalizada que Marcos recibió en la concentración y tiene su nombre", explicó antes de sacar el resto de los accesorios.

Después enseñó un mate y aclaró que se trataba del obsequio que Lionel Messi preparó para todos los jugadores de la Selección argentina. "Es un mate que Messi les regaló a todos los jugadores", contó. El set también incluía un termo Stanley dorado, un vaso y la bombilla, conformando un kit completo pensado para compartir una de las tradiciones más representativas del plantel.

El gesto de Marcos Senesi que destacó su pareja

Durante el recorrido por el set, Kelci Bowers también reveló que Marcos Senesi le pidió que cuidara el regalo mientras él continuaba con sus compromisos: "Marcos me lo dio para que se lo cuidara y se lo llevara de vuelta a Miami", relató la influencer, quien además contó que el defensor le dejó un poco de yerba para que pudiera tomar mates.

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

Antes de despedirse, Kelci Bowers aseguró que le parecía "un regalo muy lindo" y confesó que le resultaba increíble poder tenerlo con ella. De esta manera, el video permitió conocer uno de los detalles que el capitán de la Selección argentina tuvo con sus compañeros durante la concentración mundialista, un gesto que volvió a poner en valor el vínculo que mantiene con el grupo.